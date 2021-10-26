https://ria.ru/20211026/moskva-1756242707.html

Карту "Тройка" украсит фото Северного речного вокзала

Карту "Тройка" украсит фото Северного речного вокзала - РИА Новости, 26.10.2021

Карту "Тройка" украсит фото Северного речного вокзала

Лимитированный выпуск карты "Тройка" украсит фото Северного речного вокзала, за эту фотографию проголосовали более 15 тысяч человек, сообщается на официальном... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T09:07

2021-10-26T09:07

2021-10-26T09:07

общество

москва

северный речной вокзал

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Лимитированный выпуск карты "Тройка" украсит фото Северного речного вокзала, за эту фотографию проголосовали более 15 тысяч человек, сообщается на официальном портале мэра Москвы."В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование за фотографию, которая появится на лимитированной серии карты "Тройка". Победило фото Северного речного вокзала. Все снимки сделали жители города" - говорится в сообщении.По словам руководителя ГКУ "Новые технологии управления" Александра Пищелко, на конкурс прислали 497 фотографий новых достопримечательностей столицы, но всем условиям соответствовал только 41 снимок. Эти фотографии и попали на итоговое голосование, в котором приняли участие 186 507 человек.Отмечается, что автор победившего снимка — Анастасия Комарова, запечатлевшая подсвеченный вечерними огнями Северный речной вокзал на фоне заката. Эта фотография набрала 15 860 голосов. Теперь именно ее напечатают на лимитированной карте "Тройка". Победительница получит сертификат на 50 тысяч рублей на покупку фототехники.

https://ria.ru/20211012/troyka-1754149457.html

https://ria.ru/20210906/troyka-1748810927.html

москва

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общество, москва, северный речной вокзал