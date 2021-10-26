https://ria.ru/20211026/moshenniki-1756228357.html
Мошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?
Мошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать? - РИА Новости, 26.10.2021
Мошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?
Телефонные мошенники могут маскировать свой настоящий номер. Как реагировать на звонок якобы от родственника, который просит денег, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T04:15
2021-10-26T04:15
2021-10-26T04:15
общество
технологии
cisco systems, inc.
мошенничество
россия
алексей лукацкий
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Телефонные мошенники могут маскировать свой настоящий номер. Как реагировать на звонок якобы от родственника, который просит денег, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий.Когда злоумышленник звонит своей потенциальной жертве, он может использовать специальное приложение для подмены исходящего номера, пояснил эксперт. В зависимости от схемы обмана мошенник может обращаться к собеседнику как от имени знакомого, так и от лица сотрудника банка. Поскольку персональные данные абонентов время от времени попадают в интернет, злоумышленники могут использовать в качестве исходящих номеров контакты из телефонных книжек своих "клиентов", отметил Лукацкий.По словам эксперта, определить, что со знакомого номера звонит посторонний человек, довольно сложно. Он посоветовал, как действовать, если собеседник обращается к вам с подозрительной просьбой."По сути, у нас остается один вариант. Если от вас хотят, например, чтобы вы перевели деньги или выполнили другие действия, которые могут повлечь за собой какой-то ущерб, то проще всего перезванивать тому, от чьего имени идет звонок. Тут ровно та же самая рекомендация, что со звонками из якобы службы безопасности банка. Перезванивайте самостоятельно", — сказал Лукацкий.
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общество, технологии, cisco systems, inc., мошенничество, россия, алексей лукацкий
Мошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?
Эксперт Лукацкий: нужно перезванивать, если мошенники позвонили со знакомого номера
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
Телефонные мошенники могут маскировать свой настоящий номер. Как реагировать на звонок якобы от родственника, который просит денег, рассказал в интервью радио Sputnik
эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий
.
Когда злоумышленник звонит своей потенциальной жертве, он может использовать специальное приложение для подмены исходящего номера, пояснил эксперт. В зависимости от схемы обмана мошенник может обращаться к собеседнику как от имени знакомого, так и от лица сотрудника банка. Поскольку персональные данные абонентов время от времени попадают в интернет, злоумышленники могут использовать в качестве исходящих номеров контакты из телефонных книжек своих "клиентов", отметил Лукацкий.
"Когда мы отправляем бумажное письмо по почте, то мы можем указать абсолютно любой адрес отправителя. С телефонами сейчас происходит нечто похожее. Мошенники с помощью специального приложения могут подменить исходящий номер телефона на абсолютно любой", — считает он.
По словам эксперта, определить, что со знакомого номера звонит посторонний человек, довольно сложно. Он посоветовал, как действовать, если собеседник обращается к вам с подозрительной просьбой.
"По сути, у нас остается один вариант. Если от вас хотят, например, чтобы вы перевели деньги или выполнили другие действия, которые могут повлечь за собой какой-то ущерб, то проще всего перезванивать тому, от чьего имени идет звонок. Тут ровно та же самая рекомендация, что со звонками из якобы службы безопасности банка. Перезванивайте самостоятельно", — сказал Лукацкий.