https://ria.ru/20211026/moshenniki-1756228357.html

Мошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?

Мошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать? - РИА Новости, 26.10.2021

Мошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?

Телефонные мошенники могут маскировать свой настоящий номер. Как реагировать на звонок якобы от родственника, который просит денег, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T04:15

2021-10-26T04:15

2021-10-26T04:15

общество

технологии

cisco systems, inc.

мошенничество

россия

алексей лукацкий

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Телефонные мошенники могут маскировать свой настоящий номер. Как реагировать на звонок якобы от родственника, который просит денег, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий.Когда злоумышленник звонит своей потенциальной жертве, он может использовать специальное приложение для подмены исходящего номера, пояснил эксперт. В зависимости от схемы обмана мошенник может обращаться к собеседнику как от имени знакомого, так и от лица сотрудника банка. Поскольку персональные данные абонентов время от времени попадают в интернет, злоумышленники могут использовать в качестве исходящих номеров контакты из телефонных книжек своих "клиентов", отметил Лукацкий.По словам эксперта, определить, что со знакомого номера звонит посторонний человек, довольно сложно. Он посоветовал, как действовать, если собеседник обращается к вам с подозрительной просьбой."По сути, у нас остается один вариант. Если от вас хотят, например, чтобы вы перевели деньги или выполнили другие действия, которые могут повлечь за собой какой-то ущерб, то проще всего перезванивать тому, от чьего имени идет звонок. Тут ровно та же самая рекомендация, что со звонками из якобы службы безопасности банка. Перезванивайте самостоятельно", — сказал Лукацкий.

https://ria.ru/20211020/moshenniki-1755448945.html

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общество, технологии, cisco systems, inc., мошенничество, россия, алексей лукацкий