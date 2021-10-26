Здунов анонсировал новые назначения для участников проекта "Моя Мордовия"
Глава Мордовии Здунов анонсировал новые назначения для участников проекта "Моя Мордовия"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт – РИА Новости. Ряд значимых назначений из числа участников кадрового проекта "Моя Мордовия" произойдет в ближайшее время, заявил глава республики Артем Здунов.
Здунов во вторник встретился с организаторами кадрового проекта "Моя Мордовия" в Москве в постоянном представительстве республики при президенте РФ. Глава региона отметил высокую значимость конкурса, подчеркнув, что совместными усилиями удалось сформировать достойный кадровый резерв из тех, кто готов работать на благо республики.
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"Победители "Моей Мордовии" – это прекрасные кадры, готовые к работе, в их компетентности не приходится сомневаться. Я благодарю организаторов проекта за труд и максимально глубокое погружение в работу. Хотелось бы и в дальнейшем быть с вами надежными партнерами, реализовывать новые совместные проекты", - цитирует пресс-служба главы региона слова Здунова. Глава республики отметил, что в ближайшее время произойдет еще ряд значимых назначений из числа участников кадрового проекта.
Республиканский кадровый проект "Моя Мордовия", который проводился при поддержке АНО "Россия – страна возможностей", стартовал в начале марта 2021 года и завершился в середине июня. Участниками кадрового проекта стали более 6 тысяч человек, 40 человек были признаны победителями.
Победители и финалисты вошли в региональный резерв управленческих кадров, получили предложения о работе в органах исполнительной власти разного уровня. На сегодняшний день назначения получили девять участников проекта. Так, Алексей Ларькин, ранее работавший начальником отдела охраны лесов Комитета лесного хозяйства Московской области, назначен на должность министра лесного, охотничьего хозяйства Мордовии. Еще четверо участников конкурса назначены заместителями руководителей республиканских министерств - информатизации, юстиции, экономики, спорта.
Победителям проекта предоставлена возможность пройти обучение по программе "Развитие управленческих навыков руководителя", которая будет состоять из мастер-классов преподавателей федеральной "Школы губернаторов". Кроме того, участники финала вошли в состав экспертного клуба "Моя Мордовия" под председательством главы республики. Они принимают участие в проработке и оценке проектов развития региона.