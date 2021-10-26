https://ria.ru/20211026/moldaviya-1756331169.html

Молдавская оппозиция обвинила власть в имитации переговоров с "Газпромом"

Молдавская оппозиция обвинила власть в имитации переговоров с "Газпромом" - РИА Новости, 26.10.2021

Молдавская оппозиция обвинила власть в имитации переговоров с "Газпромом"

Власти Молдавии политизируют проблему газового кризиса и имитируют переговоры с "Газпромом" во время поездок в Россию, чтобы не вызвать недовольство граждан,... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T15:45

2021-10-26T15:45

2021-10-26T15:45

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КИШИНЕВ, 26 окт — РИА Новости. Власти Молдавии политизируют проблему газового кризиса и имитируют переговоры с "Газпромом" во время поездок в Россию, чтобы не вызвать недовольство граждан, заявил депутат парламента от оппозиционного парламентского блока "Коммунисты и социалисты" Олег Рейдман."Проблему газового кризиса в Молдавии политизирует сама власть, исключая из перечня поставщиков самого надежного и объемного, который всегда выполнял свои обязательства. Власти имитировали переговоры c "Газпромом", они съездили в Москву и поклонились, чтобы народ дома не ругал", - заявил Рейдман в эфире телеканала NTV Moldova.Он считает, что постановление о введении режима ЧП не решило никаких причин кризиса. Более того, по мнению депутата, этот режим был введен безосновательно, однако правительство не решилось брать на себя ответственность за выделение средств из бюджета для закупки дополнительных объемов газа и "переложило ответственность на парламент".Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.

https://ria.ru/20211023/moldaviya-1755957123.html

https://ria.ru/20211026/moldaviya-1756200941.html

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в мире, природный газ, молдавия, газпром, молдовагаз, россия