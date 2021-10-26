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Матвиенко привела медицину Московской области в пример другим регионам

Матвиенко привела медицину Московской области в пример другим регионам - РИА Новости, 26.10.2021

Матвиенко привела медицину Московской области в пример другим регионам

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым посетила центр лечения онкологических заболеваний в... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T16:52

2021-10-26T16:52

2021-10-26T16:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым посетила центр лечения онкологических заболеваний в химкинском Институте ядерной медицины. Она отметила работу системы здравоохранения Московской области и назвала ее примером для других регионов, сообщил телеканал "360".Матвиенко обратила внимание на то, что центр оснащен современным технологичным оборудованием и предоставляет жителям возможности лечиться от онкологических заболеваний по ОМС."Здесь были созданы условия благоприятные. Как мы говорим, деловой инвестиционный климат. И очень благоприятное отношение губернатора, правительства области и чиновников. Это здорово. На самом деле сегодня очень многое зависит от региональных и муниципальных властей. То, как работает подмосковная медицина, может быть образцом для других субъектов России", – сказала она.Валентина Матвиенко поблагодарила Андрея Воробьева за создание в регионе условий для появления такого центра и подчеркнула, что пандемия не должна мешать плановому лечению больных.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)