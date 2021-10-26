https://ria.ru/20211026/mashiny-1756342706.html

Белгород получил 18 новых машин для уборки улиц

Белгород получил 18 новых машин для уборки улиц - РИА Новости, 26.10.2021

Белгород получил 18 новых машин для уборки улиц

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от 18 новых машин для уборки улиц областного центра, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T16:37

2021-10-26T16:37

2021-10-26T17:13

белгородская область

жкх

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от 18 новых машин для уборки улиц областного центра, сообщает правительство региона.Как отмечают областные власти, на пополнение городского автопарка коммунальной техники была выделена беспрецедентная сумма - 102,67 миллиона рублей. Благодаря такому решению главы региона службы смогут своевременно справляться со своими задачами, особенно в зимний период. Для уборки снега, посыпки дорог и тротуаров теперь, с учетом обновления, в городе будет работать 131 машина. В управление "Белгорблагоустройства" поступили многофункциональные самосвалы, газонокосилки, грузопассажирские автомобили, грейфер, рециклер асфальтобетона и установка для приготовления соляных растворов."Я не нашел аналогов в истории нашего региона, чтобы в таком объеме выделялись областные деньги для обновления коммунального транспорта. Техническое вооружение достаточно слабое, поэтому было принято такое решение. К концу декабря приобретем еще шесть машин. Мы понимаем запрос белгородцев, все хотят жить в ухоженном регионе. Но одними метлами наводить порядок невозможно. Нужно использовать достижения техники, которые позволяют содержать улицы в чистоте и красоте", - сказал на церемонии передачи техники Гладков.Помимо этого, департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области закупает более 1100 единиц техники для всех муниципалитетов. Из общего числа еще 110 машин на сумму 400 миллионов рублей предназначено для столицы региона. Получить технику смогут уже в феврале-марте 2022 года.

https://ria.ru/20211022/avtomobil-1755813308.html

белгородская область

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белгородская область, жкх, вячеслав гладков