https://ria.ru/20211026/lukoyl-1756305448.html
Цена акции "Лукойла" впервые в истории поднялась выше 7500 рублей
Цена акции "Лукойла" впервые в истории поднялась выше 7500 рублей - РИА Новости, 26.10.2021
Цена акции "Лукойла" впервые в истории поднялась выше 7500 рублей
Акции "Лукойла" обновили исторический максимум стоимости за счёт сохраняющихся высоких цен на энергоносители, подорожав до 7516,5 рубля, следует из данных... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:10
2021-10-26T14:10
2021-10-26T14:10
экономика
brent
московская биржа
лукойл
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735672902_0:244:3085:1979_1920x0_80_0_0_96d92abd7a703d1eed17b49e304c64ab.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Акции "Лукойла" обновили исторический максимум стоимости за счёт сохраняющихся высоких цен на энергоносители, подорожав до 7516,5 рубля, следует из данных Московской биржи.К 13.55 мск акции нефтяной компании дорожают на 0,48% относительно отметки предыдущего закрытия, до 7477 рублей, а минутами ранее они обновили исторический максимум, поднявшись до 7516,5 рубля.Индекс Мосбиржи при этом снижается на 0,21%.Январский фьючерс на нефть марки Brent торгуется около уровней предыдущего закрытия – чуть выше 85 долларов за баррель.
https://ria.ru/20210928/lukoyl-1752119425.html
https://ria.ru/20211025/neft-1756152033.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735672902_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_8623e121566ecf70b6df25c31f808aff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, brent, московская биржа, лукойл, цены на нефть
Цена акции "Лукойла" впервые в истории поднялась выше 7500 рублей
Цена акции "Лукойла" впервые в истории поднялась выше 7500 рублей из-за дорогой нефти