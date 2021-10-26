https://ria.ru/20211026/lukoyl-1756305448.html

Цена акции "Лукойла" впервые в истории поднялась выше 7500 рублей

Цена акции "Лукойла" впервые в истории поднялась выше 7500 рублей - РИА Новости, 26.10.2021

Цена акции "Лукойла" впервые в истории поднялась выше 7500 рублей

Акции "Лукойла" обновили исторический максимум стоимости за счёт сохраняющихся высоких цен на энергоносители, подорожав до 7516,5 рубля, следует из данных... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:10

2021-10-26T14:10

2021-10-26T14:10

экономика

brent

московская биржа

лукойл

цены на нефть

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Акции "Лукойла" обновили исторический максимум стоимости за счёт сохраняющихся высоких цен на энергоносители, подорожав до 7516,5 рубля, следует из данных Московской биржи.К 13.55 мск акции нефтяной компании дорожают на 0,48% относительно отметки предыдущего закрытия, до 7477 рублей, а минутами ранее они обновили исторический максимум, поднявшись до 7516,5 рубля.Индекс Мосбиржи при этом снижается на 0,21%.Январский фьючерс на нефть марки Brent торгуется около уровней предыдущего закрытия – чуть выше 85 долларов за баррель.

https://ria.ru/20210928/lukoyl-1752119425.html

https://ria.ru/20211025/neft-1756152033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, brent, московская биржа, лукойл, цены на нефть