Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211026/lucia-1756342824.html
Владелец спасенного от пиратов судна поблагодарил российских моряков
Владелец спасенного от пиратов судна поблагодарил российских моряков - РИА Новости, 26.10.2021
Владелец спасенного от пиратов судна поблагодарил российских моряков
Владелец освобожденного в Гвинейском заливе контейнеровоза MSC Lucia благодарен России и Италии за спасение от пиратов, все члены экипажа в безопасности,... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T16:37
2021-10-26T17:08
россия
в мире
вмф рф
италия
международная морская организация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746493396_0:243:3209:2048_1920x0_80_0_0_55ccc8234bde16a3663b839261a9c856.jpg
ЖЕНЕВА, 26 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Владелец освобожденного в Гвинейском заливе контейнеровоза MSC Lucia благодарен России и Италии за спасение от пиратов, все члены экипажа в безопасности, заявили РИА Новости в пресс-службе компании MSC.Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что моряки российского Северного флота предотвратили захват панамского контейнеровоза в Гвинейском заливе. Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" получил от него сигнал бедствия и направил на подмогу вертолет Ка-27 ПС с морпехами. Как отметили в министерстве, пираты сбежали, как только увидели вертолет."Вслед за атакой пиратов на контейнеровоз MSC Lucia в гвинейском заливе 25 октября MSC рада сообщить, что инцидент был разрешен и все члены экипажа находятся в безопасности и им не причинен ущерб", - заявили РИА Новости в MSC.В компании подчеркнули, что безопасность экипажа является исключительным приоритетом и выразили благодарность всем участникам спасательной операции, в том числе кораблям ВМФ России и Италии.Первоначальную информацию о попытке захвата панамского судна распространил портал о морской безопасности Dryad Global. К месту происшествия в 86 морских милях от нефтяного терминала Агбами, по информации издания, направлялось несколько боевых кораблей.Согласно ежегодному отчету Международной морской организации, Гвинейский залив является пристанищем современных пиратов, на него приходится 95% угонов судов в 2020 году.
https://ria.ru/20211026/video-1756288274.html
https://ria.ru/20210520/piraty-1733164593.html
россия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746493396_174:520:2212:2048_1920x0_80_0_0_c4c8cf6244e1a70c3ee1bc7992ea49ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, в мире, вмф рф, италия, международная морская организация
16:37 26.10.2021 (обновлено: 17:08 26.10.2021)
 
Владелец спасенного от пиратов судна поблагодарил российских моряков

Владелец Lucia поблагодарил российских моряков за спасение от пиратов в Гвинейском заливе

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков"
Большой противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 26 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Владелец освобожденного в Гвинейском заливе контейнеровоза MSC Lucia благодарен России и Италии за спасение от пиратов, все члены экипажа в безопасности, заявили РИА Новости в пресс-службе компании MSC.
Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что моряки российского Северного флота предотвратили захват панамского контейнеровоза в Гвинейском заливе. Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" получил от него сигнал бедствия и направил на подмогу вертолет Ка-27 ПС с морпехами. Как отметили в министерстве, пираты сбежали, как только увидели вертолет.
Кадры высадки российской группы антитеррора на захваченное пиратами судно в Атлантике - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 13:08
Опубликовано видео спасения судна от пиратов российскими моряками
"Вслед за атакой пиратов на контейнеровоз MSC Lucia в гвинейском заливе 25 октября MSC рада сообщить, что инцидент был разрешен и все члены экипажа находятся в безопасности и им не причинен ущерб", - заявили РИА Новости в MSC.
В компании подчеркнули, что безопасность экипажа является исключительным приоритетом и выразили благодарность всем участникам спасательной операции, в том числе кораблям ВМФ России и Италии.
Первоначальную информацию о попытке захвата панамского судна распространил портал о морской безопасности Dryad Global. К месту происшествия в 86 морских милях от нефтяного терминала Агбами, по информации издания, направлялось несколько боевых кораблей.
Согласно ежегодному отчету Международной морской организации, Гвинейский залив является пристанищем современных пиратов, на него приходится 95% угонов судов в 2020 году.
Судно в море - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 16:50
Россиянин попал в плен к пиратам у побережья Ганы
 
РоссияВ миреВМФ РФИталияМеждународная морская организация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Байден обрушился с критикой на Трампа
04:20Популярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердца
04:09Эксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоин
04:09Россиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годом
04:04Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель
03:40В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента
03:30Экс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в город
03:26Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса
03:21Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19
03:18Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских карт
03:15Россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почек
03:05Глава РНКБ рассказал, где хранить сбережения
03:05Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину
02:46На Камчатке расчеты С-400 провели тактические учения
02:35Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурму
02:24СМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту
02:24Украинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в Донбассе
02:18В Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золота
02:08Медик назвала уникальные свойства дрожжей
Лента новостейМолния
Байден обрушился с критикой на ТрампаПопулярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердцаЭксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоинРоссиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годомЭкс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с МеркельВ Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президентаЭкс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в городАнджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть ТаносаГинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских картРоссиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почекГлава РНКБ рассказал, где хранить сбереженияГлаву Союза украинцев Португалии возмутил памятник ГагаринуНа Камчатке расчеты С-400 провели тактические ученияГоссекретарь США поговорил с освобожденным премьером СуданаНутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурмуСМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защитуУкраинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в ДонбассеВ Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золотаМедик назвала уникальные свойства дрожжей