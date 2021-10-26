https://ria.ru/20211026/lucia-1756342824.html
Владелец спасенного от пиратов судна поблагодарил российских моряков
Владелец спасенного от пиратов судна поблагодарил российских моряков - РИА Новости, 26.10.2021
Владелец спасенного от пиратов судна поблагодарил российских моряков
Владелец освобожденного в Гвинейском заливе контейнеровоза MSC Lucia благодарен России и Италии за спасение от пиратов, все члены экипажа в безопасности,... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T16:37
2021-10-26T16:37
2021-10-26T17:08
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ЖЕНЕВА, 26 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Владелец освобожденного в Гвинейском заливе контейнеровоза MSC Lucia благодарен России и Италии за спасение от пиратов, все члены экипажа в безопасности, заявили РИА Новости в пресс-службе компании MSC.Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что моряки российского Северного флота предотвратили захват панамского контейнеровоза в Гвинейском заливе. Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" получил от него сигнал бедствия и направил на подмогу вертолет Ка-27 ПС с морпехами. Как отметили в министерстве, пираты сбежали, как только увидели вертолет."Вслед за атакой пиратов на контейнеровоз MSC Lucia в гвинейском заливе 25 октября MSC рада сообщить, что инцидент был разрешен и все члены экипажа находятся в безопасности и им не причинен ущерб", - заявили РИА Новости в MSC.В компании подчеркнули, что безопасность экипажа является исключительным приоритетом и выразили благодарность всем участникам спасательной операции, в том числе кораблям ВМФ России и Италии.Первоначальную информацию о попытке захвата панамского судна распространил портал о морской безопасности Dryad Global. К месту происшествия в 86 морских милях от нефтяного терминала Агбами, по информации издания, направлялось несколько боевых кораблей.Согласно ежегодному отчету Международной морской организации, Гвинейский залив является пристанищем современных пиратов, на него приходится 95% угонов судов в 2020 году.
https://ria.ru/20211026/video-1756288274.html
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16:37 26.10.2021 (обновлено: 17:08 26.10.2021)
Владелец спасенного от пиратов судна поблагодарил российских моряков
Владелец Lucia поблагодарил российских моряков за спасение от пиратов в Гвинейском заливе