Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211026/london-1756308037.html
Убитый в Лондоне россиянин не работал в Оксфордском университете
Убитый в Лондоне россиянин не работал в Оксфордском университете - РИА Новости, 26.10.2021
Убитый в Лондоне россиянин не работал в Оксфордском университете
Убитый в Лондоне россиянин Леонид Лабошин работал не в Оксфордском университете, а, предположительно, в частной компании, которая является партнером... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:20
2021-10-26T14:20
в мире
оксфорд
хьюстон
лондон
оксфордский университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984780_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_a0f0611c73ea3f1b1b0bab0b9b0ff0af.jpg
ЛОНДОН, 26 окт - РИА Новости. Убитый в Лондоне россиянин Леонид Лабошин работал не в Оксфордском университете, а, предположительно, в частной компании, которая является партнером университета по ряду проектов, сообщил РИА Новости представитель учебного заведения.Ранее полиция долины Темзы сообщила, что Лабошин погиб в результате нападения в городе Ботли к западу от Оксфорда. По словам членов его семьи, которые цитировала полиция, его пригласили на работу в Оксфордский университет в качестве программиста, где он занимался проектами, связанными с ранним диагностированием и хирургическим лечением рака. На момент кончины Лабошину был 31 год."По итогам проверки не похоже, что господин Лабошин был сотрудником университета. Его профиль в LinkedIn предполагает, что он работал в частной компании в медицинском секторе, которая работает в партнерстве с университетом над некоторыми проектами", - отметили в Оксфорде.Согласно профилю Лабошина на LinkedIn, с сентября 2020 года он работал в качестве DevOps-инженера в компании Optellum. На сайте компании говорится, что она занимается программным обеспечением для ранней диагностики рака легких на основе искусственного интеллекта и имеет офисы в Оксфорде и Техасском медицинском центре в американском Хьюстоне.В полиции долины Темзы РИА Новости заявили, что не готовы предоставить дальнейшие комментарии по делу.Ранее полиция сообщила, что 17 октября на мужчину было совершено нападение, он получил ножевые ранения и скончался на месте. После этого началось расследование, при этом личность погибшего на тот момент не раскрывалась. По подозрению в убийстве был задержан 33-летний Юджин Коман. Позже ему предъявили обвинения в убийстве и хранении холодного оружия.
https://ria.ru/20211026/rossiyanin-1756232125.html
https://ria.ru/20211015/britaniya-1754790454.html
оксфорд
хьюстон
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984780_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_3585addb78f047e20ad9884b3c7a73cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, оксфорд, хьюстон, лондон, оксфордский университет
14:20 26.10.2021
 
Убитый в Лондоне россиянин не работал в Оксфордском университете

В Оксфордском университете заявили, что убитый россиянин не работал в учебном заведении

© Depositphotos / ArstyОксфордский университет
Оксфордский университет - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Depositphotos / Arsty
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 26 окт - РИА Новости. Убитый в Лондоне россиянин Леонид Лабошин работал не в Оксфордском университете, а, предположительно, в частной компании, которая является партнером университета по ряду проектов, сообщил РИА Новости представитель учебного заведения.
Ранее полиция долины Темзы сообщила, что Лабошин погиб в результате нападения в городе Ботли к западу от Оксфорда. По словам членов его семьи, которые цитировала полиция, его пригласили на работу в Оксфордский университет в качестве программиста, где он занимался проектами, связанными с ранним диагностированием и хирургическим лечением рака. На момент кончины Лабошину был 31 год.
Автомобиль полиции Великобритании - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 04:14
Под Оксфордом зарезали россиянина
"По итогам проверки не похоже, что господин Лабошин был сотрудником университета. Его профиль в LinkedIn предполагает, что он работал в частной компании в медицинском секторе, которая работает в партнерстве с университетом над некоторыми проектами", - отметили в Оксфорде.
Согласно профилю Лабошина на LinkedIn, с сентября 2020 года он работал в качестве DevOps-инженера в компании Optellum. На сайте компании говорится, что она занимается программным обеспечением для ранней диагностики рака легких на основе искусственного интеллекта и имеет офисы в Оксфорде и Техасском медицинском центре в американском Хьюстоне.
В полиции долины Темзы РИА Новости заявили, что не готовы предоставить дальнейшие комментарии по делу.
"Мужчине (задержанному в связи с нападением - прим. ред.) было предъявлено обвинение. Как ввиду активного уголовного производства, так и в соответствии с законодательством Великобритании мы не можем прокомментировать это дело", - сказал представитель полиции.
Ранее полиция сообщила, что 17 октября на мужчину было совершено нападение, он получил ножевые ранения и скончался на месте. После этого началось расследование, при этом личность погибшего на тот момент не раскрывалась. По подозрению в убийстве был задержан 33-летний Юджин Коман. Позже ему предъявили обвинения в убийстве и хранении холодного оружия.
Логотип на здании Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 18:00
В Европарламенте отреагировали на убийство депутата в Британии
 
В миреОксфордХьюстонЛондонОксфордский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Байден обрушился с критикой на Трампа
04:20Популярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердца
04:09Эксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоин
04:09Россиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годом
04:04Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель
03:40В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента
03:30Экс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в город
03:26Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса
03:21Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19
03:18Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских карт
03:15Россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почек
03:05Глава РНКБ рассказал, где хранить сбережения
03:05Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину
02:46На Камчатке расчеты С-400 провели тактические учения
02:35Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурму
02:24СМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту
02:24Украинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в Донбассе
02:18В Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золота
02:08Медик назвала уникальные свойства дрожжей
Лента новостейМолния
Байден обрушился с критикой на ТрампаПопулярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердцаЭксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоинРоссиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годомЭкс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с МеркельВ Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президентаЭкс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в городАнджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть ТаносаГинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских картРоссиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почекГлава РНКБ рассказал, где хранить сбереженияГлаву Союза украинцев Португалии возмутил памятник ГагаринуНа Камчатке расчеты С-400 провели тактические ученияГоссекретарь США поговорил с освобожденным премьером СуданаНутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурмуСМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защитуУкраинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в ДонбассеВ Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золотаМедик назвала уникальные свойства дрожжей