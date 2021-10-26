https://ria.ru/20211026/london-1756308037.html

Убитый в Лондоне россиянин не работал в Оксфордском университете

Убитый в Лондоне россиянин не работал в Оксфордском университете - РИА Новости, 26.10.2021

Убитый в Лондоне россиянин не работал в Оксфордском университете

Убитый в Лондоне россиянин Леонид Лабошин работал не в Оксфордском университете, а, предположительно, в частной компании, которая является партнером... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:20

2021-10-26T14:20

2021-10-26T14:20

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ЛОНДОН, 26 окт - РИА Новости. Убитый в Лондоне россиянин Леонид Лабошин работал не в Оксфордском университете, а, предположительно, в частной компании, которая является партнером университета по ряду проектов, сообщил РИА Новости представитель учебного заведения.Ранее полиция долины Темзы сообщила, что Лабошин погиб в результате нападения в городе Ботли к западу от Оксфорда. По словам членов его семьи, которые цитировала полиция, его пригласили на работу в Оксфордский университет в качестве программиста, где он занимался проектами, связанными с ранним диагностированием и хирургическим лечением рака. На момент кончины Лабошину был 31 год."По итогам проверки не похоже, что господин Лабошин был сотрудником университета. Его профиль в LinkedIn предполагает, что он работал в частной компании в медицинском секторе, которая работает в партнерстве с университетом над некоторыми проектами", - отметили в Оксфорде.Согласно профилю Лабошина на LinkedIn, с сентября 2020 года он работал в качестве DevOps-инженера в компании Optellum. На сайте компании говорится, что она занимается программным обеспечением для ранней диагностики рака легких на основе искусственного интеллекта и имеет офисы в Оксфорде и Техасском медицинском центре в американском Хьюстоне.В полиции долины Темзы РИА Новости заявили, что не готовы предоставить дальнейшие комментарии по делу.Ранее полиция сообщила, что 17 октября на мужчину было совершено нападение, он получил ножевые ранения и скончался на месте. После этого началось расследование, при этом личность погибшего на тот момент не раскрывалась. По подозрению в убийстве был задержан 33-летний Юджин Коман. Позже ему предъявили обвинения в убийстве и хранении холодного оружия.

https://ria.ru/20211026/rossiyanin-1756232125.html

https://ria.ru/20211015/britaniya-1754790454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оксфорд, хьюстон, лондон, оксфордский университет