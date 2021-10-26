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Лавров высказался о необходимости рабочих мест для женщин на Севере
Лавров высказался о необходимости рабочих мест для женщин на Севере - РИА Новости, 26.10.2021
Лавров высказался о необходимости рабочих мест для женщин на Севере
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на Севере Европы и в Баренцевом регионе необходимо создавать рабочие места для женщин, в штуку добавив, что это... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T13:23
2021-10-26T13:23
в мире
норвегия
сергей лавров
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ТРОМСЁ (Норвегия), 26 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на Севере Европы и в Баренцевом регионе необходимо создавать рабочие места для женщин, в штуку добавив, что это необходимо и для того, "чтобы и мужчины не разбегались"."Именно на местном уровне видны и проблемы, и потребности, в том числе тех самых женщин, которых нужно обязательно оставлять на севере, чтобы и мужчины тоже не разбежались. Я с этим согласен", - сказал Лавров на молодежном саммите Баренцева региона.Как отметил глава МИД РФ, про мужчин на Севере тоже не стоит забывать."Давайте создавать работу и для женщин, и для мужчин, тем более сейчас с развитием науки, образования нет таких профессий, которые были бы под силу только мужчинам", - добавил он.Ранее министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт также выразила обеспокоенность, что женщины и мужчины уезжают из Баренцева региона и Северной Европы, поэтому необходимо создавать новые рабочие места, чтобы они оставались.
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в мире, норвегия, сергей лавров, россия
13:23 26.10.2021
 
Лавров высказался о необходимости рабочих мест для женщин на Севере

Лавров: на Севере надо создавать рабочие места для женщин, "чтобы мужчины не разбегались"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 18-й министерской сессии Совета Баренцева/Евро-Арктического региона (СБЕР) в норвежском Тромсё
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 18-й министерской сессии Совета Баренцева/Евро-Арктического региона (СБЕР) в норвежском Тромсё - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ТРОМСЁ (Норвегия), 26 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на Севере Европы и в Баренцевом регионе необходимо создавать рабочие места для женщин, в штуку добавив, что это необходимо и для того, "чтобы и мужчины не разбегались".
"Именно на местном уровне видны и проблемы, и потребности, в том числе тех самых женщин, которых нужно обязательно оставлять на севере, чтобы и мужчины тоже не разбежались. Я с этим согласен", - сказал Лавров на молодежном саммите Баренцева региона.
Как отметил глава МИД РФ, про мужчин на Севере тоже не стоит забывать.
"Давайте создавать работу и для женщин, и для мужчин, тем более сейчас с развитием науки, образования нет таких профессий, которые были бы под силу только мужчинам", - добавил он.
Ранее министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт также выразила обеспокоенность, что женщины и мужчины уезжают из Баренцева региона и Северной Европы, поэтому необходимо создавать новые рабочие места, чтобы они оставались.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Республики Кипр Никосом Христодулидисом - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
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В миреНорвегияСергей ЛавровРоссия
 
 
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