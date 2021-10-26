https://ria.ru/20211026/lavrov-1756286279.html
В Тромсе началась встреча Лаврова с главой МИД Финляндии
В Тромсе началась встреча Лаврова с главой МИД Финляндии - РИА Новости, 26.10.2021
В Тромсе началась встреча Лаврова с главой МИД Финляндии
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто на полях 18-й министерской сессии Совета... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:58
2021-10-26T12:58
2021-10-26T12:58
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сергей лавров
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ТРОМСЁ (Норвегия), 26 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто на полях 18-й министерской сессии Совета Баренцева-Евроарктического региона.Министры обменялись несколькими приветственными репликами в начале, после чего встреча продолжилась в закрытом для прессы формате.Глава российского дипведомства находится с визитом в Тромсё 25-26 октября, где он принимает участие в 18-й министерской сессии Совета Баренцева-Евроарктического региона.
https://ria.ru/20211025/nato-1756120040.html
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в мире, сергей лавров, пекка хаависто, россия
В Тромсе началась встреча Лаврова с главой МИД Финляндии
В Тромсе началась встреча Лаврова с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто