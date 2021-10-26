https://ria.ru/20211026/kriminal-1756346647.html

Мосгорсуд признал законным приговор адвокату Михаила Абызова

Мосгорсуд признал законным приговор адвокату Михаила Абызова - РИА Новости, 26.10.2021

Мосгорсуд признал законным приговор адвокату Михаила Абызова

Мосгорсуд признал законным приговор осужденному на 2,5 года колонии за посредничество во взяточничестве Александру Вершинину - адвокату экс-министра Открытого... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T16:56

2021-10-26T16:56

2021-10-26T16:56

происшествия

москва

михаил абызов

следственный комитет россии (ск рф)

открытое правительство

криминал

александр вершинин

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор осужденному на 2,5 года колонии за посредничество во взяточничестве Александру Вершинину - адвокату экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Этот эпизод не связан с уголовным делом Абызова."Приговор оставлен без изменений", - сказал собеседник агентства.В июне Вершинин был приговорен Никулинским судом Москвы к 2,5 годам колонии общего режима. Он также был лишён права заниматься адвокатской деятельностью на 3 года.Другой фигурант дела предприниматель Алексей Добрынин получил 3,5 года колонии, приговор в отношении него также оставлен без изменений.По версии следствия, Вершинин обещал передать деньги от представителя криминального авторитета Василия Христофорова по коррупционной цепочке, дабы помочь последнему избежать возбуждения уголовного дела о неких тяжких преступлениях. Добрынин же, по данным следователей, должен был получить взятку.По словам адвоката, Вершинин признал вину "в обещании посредничества дачи взятки, то есть в обещании помочь передать 300 тысяч долларов". До оглашения приговора он содержался под домашним арестом.Вершинин – адвокат известных людей: кроме Абызова, он защищал, например, экс-начальника управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко.

https://ria.ru/20210624/sud-1738416697.html

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происшествия, москва, михаил абызов, следственный комитет россии (ск рф), открытое правительство, криминал, александр вершинин