https://ria.ru/20211026/kriminal-1756346647.html
Мосгорсуд признал законным приговор адвокату Михаила Абызова
Мосгорсуд признал законным приговор адвокату Михаила Абызова - РИА Новости, 26.10.2021
Мосгорсуд признал законным приговор адвокату Михаила Абызова
Мосгорсуд признал законным приговор осужденному на 2,5 года колонии за посредничество во взяточничестве Александру Вершинину - адвокату экс-министра Открытого... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T16:56
2021-10-26T16:56
2021-10-26T16:56
происшествия
москва
михаил абызов
следственный комитет россии (ск рф)
открытое правительство
криминал
александр вершинин
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор осужденному на 2,5 года колонии за посредничество во взяточничестве Александру Вершинину - адвокату экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Этот эпизод не связан с уголовным делом Абызова."Приговор оставлен без изменений", - сказал собеседник агентства.В июне Вершинин был приговорен Никулинским судом Москвы к 2,5 годам колонии общего режима. Он также был лишён права заниматься адвокатской деятельностью на 3 года.Другой фигурант дела предприниматель Алексей Добрынин получил 3,5 года колонии, приговор в отношении него также оставлен без изменений.По версии следствия, Вершинин обещал передать деньги от представителя криминального авторитета Василия Христофорова по коррупционной цепочке, дабы помочь последнему избежать возбуждения уголовного дела о неких тяжких преступлениях. Добрынин же, по данным следователей, должен был получить взятку.По словам адвоката, Вершинин признал вину "в обещании посредничества дачи взятки, то есть в обещании помочь передать 300 тысяч долларов". До оглашения приговора он содержался под домашним арестом.Вершинин – адвокат известных людей: кроме Абызова, он защищал, например, экс-начальника управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко.
https://ria.ru/20210624/sud-1738416697.html
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происшествия, москва, михаил абызов, следственный комитет россии (ск рф), открытое правительство, криминал, александр вершинин
Мосгорсуд признал законным приговор адвокату Михаила Абызова
Мосгорсуд признал законным приговор осужденному на 2,5 года колонии адвокату Абызова
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.
Мосгорсуд признал законным приговор осужденному на 2,5 года колонии за посредничество во взяточничестве Александру Вершинину
- адвокату экс-министра Открытого правительства
Михаила Абызова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Этот эпизод не связан с уголовным делом Абызова.
"Приговор оставлен без изменений", - сказал собеседник агентства.
В июне Вершинин был приговорен Никулинским судом Москвы
к 2,5 годам колонии общего режима. Он также был лишён права заниматься адвокатской деятельностью на 3 года.
Другой фигурант дела предприниматель Алексей Добрынин получил 3,5 года колонии, приговор в отношении него также оставлен без изменений.
По версии следствия, Вершинин обещал передать деньги от представителя криминального авторитета Василия Христофорова по коррупционной цепочке, дабы помочь последнему избежать возбуждения уголовного дела о неких тяжких преступлениях. Добрынин же, по данным следователей, должен был получить взятку.
По словам адвоката, Вершинин признал вину "в обещании посредничества дачи взятки, то есть в обещании помочь передать 300 тысяч долларов". До оглашения приговора он содержался под домашним арестом.
Вершинин – адвокат известных людей: кроме Абызова, он защищал, например, экс-начальника управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко
.