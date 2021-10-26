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Мосгорсуд признал законным приговор адвокату Михаила Абызова
Мосгорсуд признал законным приговор адвокату Михаила Абызова - РИА Новости, 26.10.2021
Мосгорсуд признал законным приговор адвокату Михаила Абызова
Мосгорсуд признал законным приговор осужденному на 2,5 года колонии за посредничество во взяточничестве Александру Вершинину - адвокату экс-министра Открытого... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T16:56
2021-10-26T16:56
происшествия
москва
михаил абызов
следственный комитет россии (ск рф)
открытое правительство
криминал
александр вершинин
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор осужденному на 2,5 года колонии за посредничество во взяточничестве Александру Вершинину - адвокату экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Этот эпизод не связан с уголовным делом Абызова."Приговор оставлен без изменений", - сказал собеседник агентства.В июне Вершинин был приговорен Никулинским судом Москвы к 2,5 годам колонии общего режима. Он также был лишён права заниматься адвокатской деятельностью на 3 года.Другой фигурант дела предприниматель Алексей Добрынин получил 3,5 года колонии, приговор в отношении него также оставлен без изменений.По версии следствия, Вершинин обещал передать деньги от представителя криминального авторитета Василия Христофорова по коррупционной цепочке, дабы помочь последнему избежать возбуждения уголовного дела о неких тяжких преступлениях. Добрынин же, по данным следователей, должен был получить взятку.По словам адвоката, Вершинин признал вину "в обещании посредничества дачи взятки, то есть в обещании помочь передать 300 тысяч долларов". До оглашения приговора он содержался под домашним арестом.Вершинин – адвокат известных людей: кроме Абызова, он защищал, например, экс-начальника управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко.
https://ria.ru/20210624/sud-1738416697.html
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происшествия, москва, михаил абызов, следственный комитет россии (ск рф), открытое правительство, криминал, александр вершинин
16:56 26.10.2021
 
Мосгорсуд признал законным приговор адвокату Михаила Абызова

Мосгорсуд признал законным приговор осужденному на 2,5 года колонии адвокату Абызова

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтатуя богини правосудия (Фемида) в здании суда
Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор осужденному на 2,5 года колонии за посредничество во взяточничестве Александру Вершинину - адвокату экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Этот эпизод не связан с уголовным делом Абызова.
"Приговор оставлен без изменений", - сказал собеседник агентства.
В июне Вершинин был приговорен Никулинским судом Москвы к 2,5 годам колонии общего режима. Он также был лишён права заниматься адвокатской деятельностью на 3 года.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 13:31
Суд вынес приговор адвокату экс-министра Абызова по делу о мошенничестве
Другой фигурант дела предприниматель Алексей Добрынин получил 3,5 года колонии, приговор в отношении него также оставлен без изменений.
По версии следствия, Вершинин обещал передать деньги от представителя криминального авторитета Василия Христофорова по коррупционной цепочке, дабы помочь последнему избежать возбуждения уголовного дела о неких тяжких преступлениях. Добрынин же, по данным следователей, должен был получить взятку.
По словам адвоката, Вершинин признал вину "в обещании посредничества дачи взятки, то есть в обещании помочь передать 300 тысяч долларов". До оглашения приговора он содержался под домашним арестом.
Вершинин – адвокат известных людей: кроме Абызова, он защищал, например, экс-начальника управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко.
 
ПроисшествияМоскваМихаил АбызовСледственный комитет России (СК РФ)Открытое правительствоКриминалАлександр Вершинин
 
 
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