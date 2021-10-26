https://ria.ru/20211026/kosmonavtika-1756358731.html

Рогозин рассказал, в каких областях космонавтики лидирует Россия

Рогозин рассказал, в каких областях космонавтики лидирует Россия - РИА Новости, 26.10.2021

Рогозин рассказал, в каких областях космонавтики лидирует Россия

Россия лидирует в области пилотируемой космонавтики, создании орбитальных станций и космических двигателях, но испытывает сложности с микроэлектроникой для... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T17:49

2021-10-26T17:49

2021-10-26T17:49

дмитрий рогозин

роскосмос

космос - риа наука

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594363316_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_9d74add262eac76dba5c4c7b5ee45fb4.jpg

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Россия лидирует в области пилотируемой космонавтики, создании орбитальных станций и космических двигателях, но испытывает сложности с микроэлектроникой для спутников, заявил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Россия, например, является лидером по ряду направлений – пилотируемая космонавтика, орбитальные космические станции и ракетные двигатели. Здесь мы, что называется, впереди планеты всей", - сказал Рогозин на брифинге в МИА "Россия сегодня". Еще одной областью, где РФ пока удерживает мировое лидерство, он назвал создание космических двигателей на ядерном реакторе для межпланетных буксиров.В то же время, по его словам, сложности с микроэлектроникой для космических аппаратов, начавшиеся еще в Советском Союзе, сохраняются в России и сейчас. Однако Рогозин уверен, что "нет такой страны, которая обладала бы всеми компетенциями высшего порядка в космической сфере".

https://ria.ru/20211025/roskosmos-1756155554.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, россия