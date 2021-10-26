https://ria.ru/20211026/kosmonavtika-1756358731.html
Рогозин рассказал, в каких областях космонавтики лидирует Россия
Рогозин рассказал, в каких областях космонавтики лидирует Россия - РИА Новости, 26.10.2021
Рогозин рассказал, в каких областях космонавтики лидирует Россия
Россия лидирует в области пилотируемой космонавтики, создании орбитальных станций и космических двигателях, но испытывает сложности с микроэлектроникой для... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T17:49
2021-10-26T17:49
2021-10-26T17:49
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Россия лидирует в области пилотируемой космонавтики, создании орбитальных станций и космических двигателях, но испытывает сложности с микроэлектроникой для спутников, заявил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Россия, например, является лидером по ряду направлений – пилотируемая космонавтика, орбитальные космические станции и ракетные двигатели. Здесь мы, что называется, впереди планеты всей", - сказал Рогозин на брифинге в МИА "Россия сегодня". Еще одной областью, где РФ пока удерживает мировое лидерство, он назвал создание космических двигателей на ядерном реакторе для межпланетных буксиров.В то же время, по его словам, сложности с микроэлектроникой для космических аппаратов, начавшиеся еще в Советском Союзе, сохраняются в России и сейчас. Однако Рогозин уверен, что "нет такой страны, которая обладала бы всеми компетенциями высшего порядка в космической сфере".
https://ria.ru/20211025/roskosmos-1756155554.html
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дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, россия
Рогозин рассказал, в каких областях космонавтики лидирует Россия
Рогозин: Россия лидирует в пилотируемой космонавтике, орбитальных станциях и двигателях