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Чувашская Республика
https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756374360.html
В Чувашии оценили резерв мест в больницах для пациентов с COVID-19
В Чувашии оценили резерв мест в больницах для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021
В Чувашии оценили резерв мест в больницах для пациентов с COVID-19
Власти Чувашии держат в резерве более 200 коек для лечения больных коронавирусом, которые готовы развернуть в течение нескольких часов, заявил РИА Новости глава РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T18:50
2021-10-26T18:50
чувашская республика
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирусы
олег николаев (политик)
россия
коронавирус covid-19
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Власти Чувашии держат в резерве более 200 коек для лечения больных коронавирусом, которые готовы развернуть в течение нескольких часов, заявил РИА Новости глава республики Олег Николаев.Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в 13 регионах РФ количество коек для пациентов с коронавирусом надо наращивать и вводить более интенсивные ограничительные меры. В числе этих субъектов Мурашко назвал и Чувашию.Глава Чувашии отметил, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией в республике "очень напряженная", и органы власти держат ее под пристальным вниманием."Главная задача – обеспечить медицинской помощью как больных коронавирусом, так и тех, кто нуждается в помощи врачей по иным причинам. Поэтому развертывание коечного фонда происходит поэтапно, исходя из детального анализа. Мы держим в резерве еще примерно 200-240 койкомест, которые готовы развернуть в течение нескольких часов, максимум – суток, для того, чтобы обеспечить медицинской помощью людей, которые будут заболевать коронавирусом", - сказал Николаев.Он также отметил, что все ограничительные меры в регионе введены, исходя из текущей эпидситуации. "Так, с сегодняшнего дня 9 муниципальных образований Чувашии, где эпидситуация наиболее напряженная, переведены в режим нерабочих дней, чтобы разорвать цепочку распространения новой коронавирусной инфекции", - подчеркнул Николаев.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, олег николаев (политик), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
18:50 26.10.2021
 
В Чувашии оценили резерв мест в больницах для пациентов с COVID-19

Власти Чувашии держат в резерве более 200 мест в больницах для пациентов с COVID-19

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Власти Чувашии держат в резерве более 200 коек для лечения больных коронавирусом, которые готовы развернуть в течение нескольких часов, заявил РИА Новости глава республики Олег Николаев.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в 13 регионах РФ количество коек для пациентов с коронавирусом надо наращивать и вводить более интенсивные ограничительные меры. В числе этих субъектов Мурашко назвал и Чувашию.
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Глава Чувашии отметил, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией в республике "очень напряженная", и органы власти держат ее под пристальным вниманием.
"Главная задача – обеспечить медицинской помощью как больных коронавирусом, так и тех, кто нуждается в помощи врачей по иным причинам. Поэтому развертывание коечного фонда происходит поэтапно, исходя из детального анализа. Мы держим в резерве еще примерно 200-240 койкомест, которые готовы развернуть в течение нескольких часов, максимум – суток, для того, чтобы обеспечить медицинской помощью людей, которые будут заболевать коронавирусом", - сказал Николаев.
Он также отметил, что все ограничительные меры в регионе введены, исходя из текущей эпидситуации. "Так, с сегодняшнего дня 9 муниципальных образований Чувашии, где эпидситуация наиболее напряженная, переведены в режим нерабочих дней, чтобы разорвать цепочку распространения новой коронавирусной инфекции", - подчеркнул Николаев.

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