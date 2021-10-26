https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756374360.html

В Чувашии оценили резерв мест в больницах для пациентов с COVID-19

В Чувашии оценили резерв мест в больницах для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021

В Чувашии оценили резерв мест в больницах для пациентов с COVID-19

Власти Чувашии держат в резерве более 200 коек для лечения больных коронавирусом, которые готовы развернуть в течение нескольких часов, заявил РИА Новости глава РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T18:50

2021-10-26T18:50

2021-10-26T18:50

чувашская республика

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

коронавирусы

олег николаев (политик)

россия

коронавирус covid-19

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Власти Чувашии держат в резерве более 200 коек для лечения больных коронавирусом, которые готовы развернуть в течение нескольких часов, заявил РИА Новости глава республики Олег Николаев.Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в 13 регионах РФ количество коек для пациентов с коронавирусом надо наращивать и вводить более интенсивные ограничительные меры. В числе этих субъектов Мурашко назвал и Чувашию.Глава Чувашии отметил, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией в республике "очень напряженная", и органы власти держат ее под пристальным вниманием."Главная задача – обеспечить медицинской помощью как больных коронавирусом, так и тех, кто нуждается в помощи врачей по иным причинам. Поэтому развертывание коечного фонда происходит поэтапно, исходя из детального анализа. Мы держим в резерве еще примерно 200-240 койкомест, которые готовы развернуть в течение нескольких часов, максимум – суток, для того, чтобы обеспечить медицинской помощью людей, которые будут заболевать коронавирусом", - сказал Николаев.Он также отметил, что все ограничительные меры в регионе введены, исходя из текущей эпидситуации. "Так, с сегодняшнего дня 9 муниципальных образований Чувашии, где эпидситуация наиболее напряженная, переведены в режим нерабочих дней, чтобы разорвать цепочку распространения новой коронавирусной инфекции", - подчеркнул Николаев.

https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756269763.html

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