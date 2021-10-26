https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756354748.html

В Омской области введут дополнительные койки для больных COVID-19

В Омской области введут дополнительные койки для больных COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021

В Омской области введут дополнительные койки для больных COVID-19

Дополнительные койки для больных коронавирусом введут в Омской области, сообщил губернатор Александр Бурков. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T17:32

2021-10-26T17:32

2021-10-26T18:15

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александр бурков

здоровье - общество

михаил мурашко

коронавирусы

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ОМСК, 26 окт - РИА Новости. Дополнительные койки для больных коронавирусом введут в Омской области, сообщил губернатор Александр Бурков.Во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в 13 регионах РФ количество коек для пациентов с коронавирусом надо наращивать и вводить более интенсивные ограничительные меры. Омская область оказалась в числе тех регионов, которые перечислил глава Минздрава РФ.На внеочередном оперштабе, который также состоялся во вторник, региональные власти решили ввести с 30 октября QR-коды при входе в учреждения культуры, кинотеатры, библиотеки, физкультурные учреждения, аквапарки и гостиницы, с 20 ноября – вход по кодам вводится в торговых центрах, предприятиях общественного питания и в общественном транспорте. Жесткие меры приняли из-за осложнения ситуации с заболеваемостью COVID-19, уточнил губернатор."С сегодняшнего дня мы дополнительно ввели 75 коек для ковидных больных. Еще 350 коек будет введено в первых числах ноября. Система здравоохранения готова к увеличению роста заболеваемости", – приводит пресс-служба правительства слова губернатора.По данным ресурса стопкоронавирус.рф, за сутки в Омской области выявлено 444 новых случая инфицирования коронавирусом, 10 человек умерли после заражения, 284 пациента выздоровели.

https://ria.ru/20211025/omsk-1756153361.html

https://ria.ru/20211022/predprinimatelstvo-1755815511.html

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