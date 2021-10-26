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Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756354748.html
В Омской области введут дополнительные койки для больных COVID-19
В Омской области введут дополнительные койки для больных COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021
В Омской области введут дополнительные койки для больных COVID-19
Дополнительные койки для больных коронавирусом введут в Омской области, сообщил губернатор Александр Бурков. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T17:32
2021-10-26T18:15
омская область
общество
омская область
александр бурков
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирусы
россия
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ОМСК, 26 окт - РИА Новости. Дополнительные койки для больных коронавирусом введут в Омской области, сообщил губернатор Александр Бурков.Во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в 13 регионах РФ количество коек для пациентов с коронавирусом надо наращивать и вводить более интенсивные ограничительные меры. Омская область оказалась в числе тех регионов, которые перечислил глава Минздрава РФ.На внеочередном оперштабе, который также состоялся во вторник, региональные власти решили ввести с 30 октября QR-коды при входе в учреждения культуры, кинотеатры, библиотеки, физкультурные учреждения, аквапарки и гостиницы, с 20 ноября – вход по кодам вводится в торговых центрах, предприятиях общественного питания и в общественном транспорте. Жесткие меры приняли из-за осложнения ситуации с заболеваемостью COVID-19, уточнил губернатор."С сегодняшнего дня мы дополнительно ввели 75 коек для ковидных больных. Еще 350 коек будет введено в первых числах ноября. Система здравоохранения готова к увеличению роста заболеваемости", – приводит пресс-служба правительства слова губернатора.По данным ресурса стопкоронавирус.рф, за сутки в Омской области выявлено 444 новых случая инфицирования коронавирусом, 10 человек умерли после заражения, 284 пациента выздоровели.
https://ria.ru/20211025/omsk-1756153361.html
https://ria.ru/20211022/predprinimatelstvo-1755815511.html
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общество, омская область, александр бурков, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:32 26.10.2021 (обновлено: 18:15 26.10.2021)
 
В Омской области введут дополнительные койки для больных COVID-19

В Омской области с ноября введут еще 350 коек для больных COVID-19

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской областиЗаседание правительства Омской области
Заседание правительства Омской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Читать ria.ru в
ОМСК, 26 окт - РИА Новости. Дополнительные койки для больных коронавирусом введут в Омской области, сообщил губернатор Александр Бурков.
Во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в 13 регионах РФ количество коек для пациентов с коронавирусом надо наращивать и вводить более интенсивные ограничительные меры. Омская область оказалась в числе тех регионов, которые перечислил глава Минздрава РФ.
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На внеочередном оперштабе, который также состоялся во вторник, региональные власти решили ввести с 30 октября QR-коды при входе в учреждения культуры, кинотеатры, библиотеки, физкультурные учреждения, аквапарки и гостиницы, с 20 ноября – вход по кодам вводится в торговых центрах, предприятиях общественного питания и в общественном транспорте. Жесткие меры приняли из-за осложнения ситуации с заболеваемостью COVID-19, уточнил губернатор.
"С сегодняшнего дня мы дополнительно ввели 75 коек для ковидных больных. Еще 350 коек будет введено в первых числах ноября. Система здравоохранения готова к увеличению роста заболеваемости", – приводит пресс-служба правительства слова губернатора.
По данным ресурса стопкоронавирус.рф, за сутки в Омской области выявлено 444 новых случая инфицирования коронавирусом, 10 человек умерли после заражения, 284 пациента выздоровели.
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Омская областьОбществоОмская областьАлександр БурковЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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