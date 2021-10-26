https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756322500.html

Попова назвала регионы, где результаты тестов на COVID-19 ждут шесть дней

Попова назвала регионы, где результаты тестов на COVID-19 ждут шесть дней - РИА Новости, 26.10.2021

Попова назвала регионы, где результаты тестов на COVID-19 ждут шесть дней

Не все регионы выполняют поручение о предоставлении результатов ПЦР-теста на COVID-19 в течение суток, на некоторых территориях жители ждут итогов исследования... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T15:06

2021-10-26T15:06

2021-10-26T15:06

распространение коронавируса

общество

пензенская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Не все регионы выполняют поручение о предоставлении результатов ПЦР-теста на COVID-19 в течение суток, на некоторых территориях жители ждут итогов исследования до 5-6 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Хотела бы отметить, что есть регионы, где с момента забора материала до выдачи результатов проходит 5-6 дней. Это Тверская, Пензенская области, Челябинская и целый ряд других субъектов. Это, безусловно, недопустимо. Я дала поручение о необходимости жесткого реагирования на такие задержки", - сказала Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

https://ria.ru/20211026/testirovanie-1756309717.html

пензенская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, пензенская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус в россии