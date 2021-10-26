https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756322500.html
Попова назвала регионы, где результаты тестов на COVID-19 ждут шесть дней
Попова назвала регионы, где результаты тестов на COVID-19 ждут шесть дней - РИА Новости, 26.10.2021
Попова назвала регионы, где результаты тестов на COVID-19 ждут шесть дней
Не все регионы выполняют поручение о предоставлении результатов ПЦР-теста на COVID-19 в течение суток, на некоторых территориях жители ждут итогов исследования... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T15:06
2021-10-26T15:06
2021-10-26T15:06
распространение коронавируса
общество
пензенская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Не все регионы выполняют поручение о предоставлении результатов ПЦР-теста на COVID-19 в течение суток, на некоторых территориях жители ждут итогов исследования до 5-6 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Хотела бы отметить, что есть регионы, где с момента забора материала до выдачи результатов проходит 5-6 дней. Это Тверская, Пензенская области, Челябинская и целый ряд других субъектов. Это, безусловно, недопустимо. Я дала поручение о необходимости жесткого реагирования на такие задержки", - сказала Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.
https://ria.ru/20211026/testirovanie-1756309717.html
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общество, пензенская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус в россии
Попова назвала регионы, где результаты тестов на COVID-19 ждут шесть дней
Попова призвала жестко реагировать на задержки результатов тестов на COVID-19