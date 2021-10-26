https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756321992.html

Мишустин призвал регионы прогнозировать ситуацию с коронавирусом

Мишустин призвал регионы прогнозировать ситуацию с коронавирусом - РИА Новости, 26.10.2021

Мишустин призвал регионы прогнозировать ситуацию с коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал регионы заранее прогнозировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом и увеличивать количество коек в больницах. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T15:04

2021-10-26T15:04

2021-10-26T15:23

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал регионы заранее прогнозировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом и увеличивать количество коек в больницах."Надо действовать на опережение, во взаимодействии с санитарными врачами принимать оперативные решения. Но очень важно заранее прогнозировать все потребности в койках, препаратах и наращивать темпы вакцинации", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.По его словам, сейчас это самый надежный способ защитить свое здоровье. Мишустин подчеркнул, что рекомендации важно исполнять, но многое зависит и от действий на местах.

https://ria.ru/20211023/odnovremenno-1755899940.html

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2021

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