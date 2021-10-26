https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756318795.html

Под наблюдением медиков находятся более 1,3 миллиона пациентов с COVID-19

Под наблюдением медиков находятся более 1,3 миллиона пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021

Под наблюдением медиков находятся более 1,3 миллиона пациентов с COVID-19

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране более месяца наблюдается стойкий рост заболеваемости, под наблюдением медиков находятся 1,335 миллиона... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:54

2021-10-26T14:54

2021-10-26T14:54

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране более месяца наблюдается стойкий рост заболеваемости, под наблюдением медиков находятся 1,335 миллиона пациентов с коронавирусом."Более месяца мы наблюдаем стойкий рост заболеваемости и количества пациентов, которые находятся на курации, под наблюдением медицинского персонала, оно растет, и на сегодняшний день мы имеем количество заболевших, которые получают медицинскую помощь, это 1 миллион 335 тысяч человек", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.По словам министра, эта цифра больше, чем на пике прошлого сезона.

https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756313411.html

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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии