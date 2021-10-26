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Правительство выделило средства на закупку лекарств от COVID-19
Правительство выделило средства на закупку лекарств от COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021
Правительство выделило средства на закупку лекарств от COVID-19
Российские власти закупят полмиллиона препаратов для лечения пациентов от коронавируса, которые находятся в больницах, на это выделено более 4 миллиардов... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:50
2021-10-26T14:50
2021-10-26T14:50
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российские власти закупят полмиллиона препаратов для лечения пациентов от коронавируса, которые находятся в больницах, на это выделено более 4 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство выделило более 4 миллиардов рублей на закупку специальных лекарств для пациентов с коронавирусом, которые находятся в больницах. Будет приобретено не менее полумиллиона флаконов противовирусных препаратов", - сказал Мишустин во вторник за заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.
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Правительство выделило средства на закупку лекарств от COVID-19
Правительство выделило более четырех миллиардов рублей на закупку лекарств от COVID-19