https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756317593.html

Правительство выделило средства на закупку лекарств от COVID-19

Правительство выделило средства на закупку лекарств от COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021

Правительство выделило средства на закупку лекарств от COVID-19

Российские власти закупят полмиллиона препаратов для лечения пациентов от коронавируса, которые находятся в больницах, на это выделено более 4 миллиардов... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:50

2021-10-26T14:50

2021-10-26T14:50

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российские власти закупят полмиллиона препаратов для лечения пациентов от коронавируса, которые находятся в больницах, на это выделено более 4 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство выделило более 4 миллиардов рублей на закупку специальных лекарств для пациентов с коронавирусом, которые находятся в больницах. Будет приобретено не менее полумиллиона флаконов противовирусных препаратов", - сказал Мишустин во вторник за заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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