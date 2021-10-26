https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756317213.html

Экспресс-тестами на COVID-19 обеспечат всех нуждающихся, заявила Попова

Экспресс-тестами на COVID-19 обеспечат всех нуждающихся, заявила Попова - РИА Новости, 26.10.2021

Экспресс-тестами на COVID-19 обеспечат всех нуждающихся, заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в течение ближайшей недели будет найдено решение для обеспечения экспресс-тестами на коронавирус всех, кто в... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:49

2021-10-26T14:49

2021-10-26T15:26

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в течение ближайшей недели будет найдено решение для обеспечения экспресс-тестами на коронавирус всех, кто в них нуждается.По ее словам, с производителями экспресс-тестов отработан алгоритм взаимодействия, и за последние 4 месяца они многое сделали для увеличения объемов."Я абсолютно уверена, что в течение ближайшей недели это решение будет найдено и принято для того, чтобы тестами обеспечить всех тех, кто, во-первых, в них нуждается, а это пациенты в отдаленных регионах… в группе контактных, и это выборочные исследования тех, кто имеет риск контактов с большим количеством людей одномоментно", - сказала Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

https://ria.ru/20211026/popova-1756325636.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова