https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756317213.html
Экспресс-тестами на COVID-19 обеспечат всех нуждающихся, заявила Попова
Экспресс-тестами на COVID-19 обеспечат всех нуждающихся, заявила Попова - РИА Новости, 26.10.2021
Экспресс-тестами на COVID-19 обеспечат всех нуждающихся, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в течение ближайшей недели будет найдено решение для обеспечения экспресс-тестами на коронавирус всех, кто в... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:49
2021-10-26T14:49
2021-10-26T15:26
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в течение ближайшей недели будет найдено решение для обеспечения экспресс-тестами на коронавирус всех, кто в них нуждается.По ее словам, с производителями экспресс-тестов отработан алгоритм взаимодействия, и за последние 4 месяца они многое сделали для увеличения объемов."Я абсолютно уверена, что в течение ближайшей недели это решение будет найдено и принято для того, чтобы тестами обеспечить всех тех, кто, во-первых, в них нуждается, а это пациенты в отдаленных регионах… в группе контактных, и это выборочные исследования тех, кто имеет риск контактов с большим количеством людей одномоментно", - сказала Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.
https://ria.ru/20211026/popova-1756325636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова
14:49 26.10.2021 (обновлено: 15:26 26.10.2021)
Экспресс-тестами на COVID-19 обеспечат всех нуждающихся, заявила Попова
Попова заявила, что в течение недели нуждающихся обеспечат экспресс-тестами на COVID-19