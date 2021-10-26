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Собянин рассказал о наращивании объемов ПЦР-тестирования на COVID-19
Собянин рассказал о наращивании объемов ПЦР-тестирования на COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021
Собянин рассказал о наращивании объемов ПЦР-тестирования на COVID-19
До 90 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус делают в Москве в сутки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на президиуме координационного совета при правительстве РФ по... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:40
2021-10-26T14:40
2021-10-26T14:40
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. До 90 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус делают в Москве в сутки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19."Мы наращиваем тестирование по поручению президента, ПЦР-тесты делаются около 80 тысяч, до 90 тысяч доходит в сутки", - сказал Собянин.
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общество, москва, сергей собянин, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Собянин рассказал о наращивании объемов ПЦР-тестирования на COVID-19
Собянин заявил, что в Москве делают до 90 тысяч ПЦР-тестов на COVID-19 в сутки