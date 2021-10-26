https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756313736.html

Мишустин поручил помогать регионам с высокой заболеваемостью COVID-19

Мишустин поручил помогать регионам с высокой заболеваемостью COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021

Мишустин поручил помогать регионам с высокой заболеваемостью COVID-19

По линии Минздрава нужно оказывать максимальную помощь регионам, где самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:39

2021-10-26T14:39

2021-10-26T14:51

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. По линии Минздрава нужно оказывать максимальную помощь регионам, где самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Продолжайте взаимодействовать с региональными властями, и коллегам, где самый высокий уровень заболеваемости, надо оказывать максимальную помощь... Здесь я уверен, что регионы, где уже научились с этим работать, могут помочь соседям, где непростая обстановка", - сказал Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19, обращаясь к министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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