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Мишустин поручил помогать регионам с высокой заболеваемостью COVID-19
Мишустин поручил помогать регионам с высокой заболеваемостью COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021
Мишустин поручил помогать регионам с высокой заболеваемостью COVID-19
По линии Минздрава нужно оказывать максимальную помощь регионам, где самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:39
2021-10-26T14:39
2021-10-26T14:51
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общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. По линии Минздрава нужно оказывать максимальную помощь регионам, где самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Продолжайте взаимодействовать с региональными властями, и коллегам, где самый высокий уровень заболеваемости, надо оказывать максимальную помощь... Здесь я уверен, что регионы, где уже научились с этим работать, могут помочь соседям, где непростая обстановка", - сказал Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19, обращаясь к министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:39 26.10.2021 (обновлено: 14:51 26.10.2021)
Мишустин поручил помогать регионам с высокой заболеваемостью COVID-19
Мишустин поручил оказывать максимальную помощь регионам с высокой заболеваемостью COVID-19