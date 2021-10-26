https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756313411.html

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех федеральных округах

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех федеральных округах - РИА Новости, 26.10.2021

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех федеральных округах

Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех федеральных округах и составляет от 8% до 15%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:38

2021-10-26T14:38

2021-10-26T14:46

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753024916_0:109:2999:1797_1920x0_80_0_0_a4d044744ed2e98ebc98c13614bb8334.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех федеральных округах и составляет от 8% до 15%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."За последние две недели мы наблюдаем тенденцию роста сегодня во всех федеральных кругах РФ от 8 до 15%", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии