https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756313411.html
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех федеральных округах
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех федеральных округах - РИА Новости, 26.10.2021
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех федеральных округах
Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех федеральных округах и составляет от 8% до 15%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:38
2021-10-26T14:38
2021-10-26T14:46
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753024916_0:109:2999:1797_1920x0_80_0_0_a4d044744ed2e98ebc98c13614bb8334.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех федеральных округах и составляет от 8% до 15%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."За последние две недели мы наблюдаем тенденцию роста сегодня во всех федеральных кругах РФ от 8 до 15%", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753024916_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_684e793e8f9649e63ab2fbd34b76b36d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:38 26.10.2021 (обновлено: 14:46 26.10.2021)
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех федеральных округах
Попова отметила рост заболеваемости COVID-19 от восьми до 15% во всех федеральных округах