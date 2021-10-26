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Заболеваемость COVID-19 растет в 32 регионах

Заболеваемость COVID-19 растет в 32 регионах - РИА Новости, 26.10.2021

Заболеваемость COVID-19 растет в 32 регионах

Заболеваемость коронавирусом растет в 32 регионах России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:36

2021-10-26T14:36

2021-10-26T14:47

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом растет в 32 регионах России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В 32 регионах по итогам прошедшей недели мы видим и растущую заболеваемость, и заболеваемость, превышающую среднероссийские показатели на разное количество процентов", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус в россии