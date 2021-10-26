https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756312888.html
Заболеваемость COVID-19 растет в 32 регионах
Заболеваемость COVID-19 растет в 32 регионах - РИА Новости, 26.10.2021
Заболеваемость COVID-19 растет в 32 регионах
Заболеваемость коронавирусом растет в 32 регионах России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:36
2021-10-26T14:36
2021-10-26T14:47
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_30dd178eb7029aafc387b10ee2064b8e.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом растет в 32 регионах России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В 32 регионах по итогам прошедшей недели мы видим и растущую заболеваемость, и заболеваемость, превышающую среднероссийские показатели на разное количество процентов", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc273f996dbb7f44111bed7464d333b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус в россии
14:36 26.10.2021 (обновлено: 14:47 26.10.2021)
Заболеваемость COVID-19 растет в 32 регионах
Попова: в 32 регионах заболеваемость COVID-19 растет