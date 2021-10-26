https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756311719.html
Мурашко назвал процент тяжелых больных среди госпитализированных с COVID-19
Мурашко назвал процент тяжелых больных среди госпитализированных с COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021
Мурашко назвал процент тяжелых больных среди госпитализированных с COVID-19
Свыше 268 тысяч пациентов с коронавирусом на сегодняшний день госпитализировано в России, из них 11% в тяжёлом состоянии, заявил министр здравоохранения Михаил... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:33
2021-10-26T14:33
2021-10-26T14:47
распространение коронавируса
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
михаил мурашко
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коронавирус в россии
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общество
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Свыше 268 тысяч пациентов с коронавирусом на сегодняшний день госпитализировано в России, из них 11% в тяжёлом состоянии, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Сегодня госпитализировано пациентов 288,5 тысяч, прирост за неделю составил 5,3%. В структуре госпитализированных 11% пациентов - это пациенты в тяжёлом состоянии", - сказал Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Он отметил, что у невакцинированных пациентов болезнь протекает тяжелее, особенно если у них есть такие заболевания, как гипертония, ожирение и сахарный диабет
https://ria.ru/20211024/covid-1756034191.html
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, общество, здоровье - общество, россия
14:33 26.10.2021 (обновлено: 14:47 26.10.2021)
Мурашко назвал процент тяжелых больных среди госпитализированных с COVID-19
Мурашко заявил, что среди госпитализированных с COVID-19 268 больных 11 процентов тяжелых