https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756311719.html

Мурашко назвал процент тяжелых больных среди госпитализированных с COVID-19

Мурашко назвал процент тяжелых больных среди госпитализированных с COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021

Мурашко назвал процент тяжелых больных среди госпитализированных с COVID-19

Свыше 268 тысяч пациентов с коронавирусом на сегодняшний день госпитализировано в России, из них 11% в тяжёлом состоянии, заявил министр здравоохранения Михаил... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:33

2021-10-26T14:33

2021-10-26T14:47

распространение коронавируса

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

михаил мурашко

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вакцинация россиян от covid-19

общество

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Свыше 268 тысяч пациентов с коронавирусом на сегодняшний день госпитализировано в России, из них 11% в тяжёлом состоянии, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Сегодня госпитализировано пациентов 288,5 тысяч, прирост за неделю составил 5,3%. В структуре госпитализированных 11% пациентов - это пациенты в тяжёлом состоянии", - сказал Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Он отметил, что у невакцинированных пациентов болезнь протекает тяжелее, особенно если у них есть такие заболевания, как гипертония, ожирение и сахарный диабет

https://ria.ru/20211024/covid-1756034191.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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