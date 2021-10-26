https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756309470.html
Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве напряженной
Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве напряженной - РИА Новости, 26.10.2021
Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве напряженной
Ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной, число заболеваний за неделю увеличилось на 14%, госпитализаций - на 10%, заявил во вторник мэр столицы... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:25
2021-10-26T14:25
2021-10-26T14:35
распространение коронавируса
москва
сергей собянин
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
общество
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753714646_0:0:3229:1817_1920x0_80_0_0_989e69c9fa8dd4aad9bb54c1da5419c3.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной, число заболеваний за неделю увеличилось на 14%, госпитализаций - на 10%, заявил во вторник мэр столицы Сергей Собянин."Ситуация в Москве остается напряженной, за последнюю неделю количество заболеваний выявленных увеличилось на 14%, и количество госпитализаций - на 10%. Очевидно, продолжается рост, может, не в такой динамике, но рост серьезный", - сказал Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID- 19.При этом он отметил, что, в отличие от предыдущих периодов, объем госпитализаций относительно выявленных больных ниже, потому что много людей вакцинировалось, что влияет на тяжесть заболевания.
https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756309278.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753714646_498:0:3229:2048_1920x0_80_0_0_72e2b7b16ba4e07d55a9676339a2c7b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество
14:25 26.10.2021 (обновлено: 14:35 26.10.2021)
Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве напряженной
Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве напряженной