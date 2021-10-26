https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756309470.html

Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве напряженной

Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве напряженной - РИА Новости, 26.10.2021

Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве напряженной

Ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной, число заболеваний за неделю увеличилось на 14%, госпитализаций - на 10%, заявил во вторник мэр столицы... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:25

2021-10-26T14:25

2021-10-26T14:35

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной, число заболеваний за неделю увеличилось на 14%, госпитализаций - на 10%, заявил во вторник мэр столицы Сергей Собянин."Ситуация в Москве остается напряженной, за последнюю неделю количество заболеваний выявленных увеличилось на 14%, и количество госпитализаций - на 10%. Очевидно, продолжается рост, может, не в такой динамике, но рост серьезный", - сказал Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID- 19.При этом он отметил, что, в отличие от предыдущих периодов, объем госпитализаций относительно выявленных больных ниже, потому что много людей вакцинировалось, что влияет на тяжесть заболевания.

https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756309278.html

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