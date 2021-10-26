https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756309381.html

В Москве заполнено 12,5 тысячи коек для пациентов с COVID-19

В Москве заполнено 12,5 тысячи коек для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021

В Москве заполнено 12,5 тысячи коек для пациентов с COVID-19

В Москве заполнено 12,5 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:23

2021-10-26T14:23

2021-10-26T14:35

общество

москва

распространение коронавируса

сергей собянин

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В Москве заполнено 12,5 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин."На сегодняшний день заполнено 12,5 тысяч коек (больными с коронавирусом), это большой объём", - сказал Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756312296.html

москва

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2021

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