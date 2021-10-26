https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756309381.html
В Москве заполнено 12,5 тысячи коек для пациентов с COVID-19
В Москве заполнено 12,5 тысячи коек для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021
В Москве заполнено 12,5 тысячи коек для пациентов с COVID-19
В Москве заполнено 12,5 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:23
2021-10-26T14:23
2021-10-26T14:35
общество
москва
распространение коронавируса
сергей собянин
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В Москве заполнено 12,5 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин."На сегодняшний день заполнено 12,5 тысяч коек (больными с коронавирусом), это большой объём", - сказал Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
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общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус в россии
14:23 26.10.2021 (обновлено: 14:35 26.10.2021)
В Москве заполнено 12,5 тысячи коек для пациентов с COVID-19
Собянин рассказал. что в Москве заполнено 12,5 тысячи коек для пациентов с COVID-19