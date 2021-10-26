https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756308185.html
Правительство выделило 56 миллиардов рублей на поддержку здравоохранения
Правительство выделило 56 миллиардов рублей на поддержку здравоохранения - РИА Новости, 26.10.2021
Правительство выделило 56 миллиардов рублей на поддержку здравоохранения
Правительство направило дополнительные 56 миллиардов рублей на поддержку системы здравоохранения, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:20
2021-10-26T14:20
2021-10-26T14:55
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Правительство направило дополнительные 56 миллиардов рублей на поддержку системы здравоохранения, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Как указал премьер, россияне продолжат получать бесплатное лечение по полису ОМС во всех регионах страны.Кроме того, власти закупят полмиллиона препаратов для пациентов медучреждений с коронавирусной инфекцией — на это выделили свыше четырех миллиардов рублей.Мишустин подчеркнул, что необходимо наращивать темпы вакцинации и продолжать тестирования на COVID-19, чтобы вовремя выявить заразившихся."Мы видим, что ситуация с коронавирусом крайне серьезная во всех субъектах России, заболеваемость очень высокая, к сожалению, сейчас в стационарах много пациентов в тяжелом состоянии. Это прежде всего те, кто вовремя не сделал прививку, и врачи борются за их жизнь", — сказал он.Как указал премьер-министр, важно продолжать прививать и тестировать население и в нерабочие дни, которые ввели в стране с 30 октября по 7 ноября. При этом в регионах власти могут продлить нерабочий период.За прошлые сутки в стране выявили 36 446 заражений коронавирусом (днем ранее было 37 930), общее число выросло до 8 316 019. Кроме того, зафиксирован максимум смертей от COVID-19 — 1106; за все время пандемии умерло 232 775 человек.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, правительство рф, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:20 26.10.2021 (обновлено: 14:55 26.10.2021)
Правительство выделило 56 миллиардов рублей на поддержку здравоохранения
Правительство выделило дополнительно 56 миллиардов рублей на поддержку здравоохранения
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
Правительство направило дополнительные 56 миллиардов рублей на поддержку системы здравоохранения, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин
.
"Необходимые для этого документы подписаны. Средства поступят в регионы прежде всего для оказания медицинской помощи заболевшим ковидом и гражданам с подозрением на него", — пояснил он на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.
Как указал премьер, россияне продолжат получать бесплатное лечение по полису ОМС во всех регионах страны.
Кроме того, власти закупят полмиллиона препаратов для пациентов медучреждений с коронавирусной инфекцией — на это выделили свыше четырех миллиардов рублей.
Мишустин подчеркнул, что необходимо наращивать темпы вакцинации и продолжать тестирования на COVID-19, чтобы вовремя выявить заразившихся.
"Мы видим, что ситуация с коронавирусом крайне серьезная во всех субъектах России, заболеваемость очень высокая, к сожалению, сейчас в стационарах много пациентов в тяжелом состоянии. Это прежде всего те, кто вовремя не сделал прививку, и врачи борются за их жизнь", — сказал он.
Как указал премьер-министр, важно продолжать прививать и тестировать население и в нерабочие дни, которые ввели в стране с 30 октября по 7 ноября. При этом в регионах власти могут продлить нерабочий период.
За прошлые сутки в стране выявили 36 446 заражений коронавирусом (днем ранее было 37 930), общее число выросло до 8 316 019. Кроме того, зафиксирован максимум смертей от COVID-19 — 1106; за все время пандемии умерло 232 775 человек.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко
, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ
заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.