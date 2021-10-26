https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756308185.html

Правительство выделило 56 миллиардов рублей на поддержку здравоохранения

Правительство выделило 56 миллиардов рублей на поддержку здравоохранения - РИА Новости, 26.10.2021

Правительство выделило 56 миллиардов рублей на поддержку здравоохранения

Правительство направило дополнительные 56 миллиардов рублей на поддержку системы здравоохранения, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:20

2021-10-26T14:20

2021-10-26T14:55

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Правительство направило дополнительные 56 миллиардов рублей на поддержку системы здравоохранения, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Как указал премьер, россияне продолжат получать бесплатное лечение по полису ОМС во всех регионах страны.Кроме того, власти закупят полмиллиона препаратов для пациентов медучреждений с коронавирусной инфекцией — на это выделили свыше четырех миллиардов рублей.Мишустин подчеркнул, что необходимо наращивать темпы вакцинации и продолжать тестирования на COVID-19, чтобы вовремя выявить заразившихся."Мы видим, что ситуация с коронавирусом крайне серьезная во всех субъектах России, заболеваемость очень высокая, к сожалению, сейчас в стационарах много пациентов в тяжелом состоянии. Это прежде всего те, кто вовремя не сделал прививку, и врачи борются за их жизнь", — сказал он.Как указал премьер-министр, важно продолжать прививать и тестировать население и в нерабочие дни, которые ввели в стране с 30 октября по 7 ноября. При этом в регионах власти могут продлить нерабочий период.За прошлые сутки в стране выявили 36 446 заражений коронавирусом (днем ранее было 37 930), общее число выросло до 8 316 019. Кроме того, зафиксирован максимум смертей от COVID-19 — 1106; за все время пандемии умерло 232 775 человек.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211026/postkovid-1756306041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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