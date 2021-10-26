https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756278716.html

В Кузбассе коечный фонд для больных COVID-19 занят на 80%

В Кузбассе коечный фонд для больных COVID-19 занят на 80% - РИА Новости, 26.10.2021

В Кузбассе коечный фонд для больных COVID-19 занят на 80%

Коечный фонд для пациентов, зараженных коронавирусом, занят на 80%, следует из сообщения министра регионального Минздрава Михаила Малина. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T12:30

2021-10-26T12:30

2021-10-26T12:30

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КЕМЕРОВО, 26 окт - РИА Новости. Коечный фонд для пациентов, зараженных коронавирусом, занят на 80%, следует из сообщения министра регионального Минздрава Михаила Малина.По данным на вторник, всего с начала пандемии в Кемеровской области выявлены 62 157 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 59 074 пациента, 1436 человек скончались.

https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756233367.html

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2021

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