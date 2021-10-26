https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756276594.html
Глава СПЧ Валерий Фадеев переболел COVID-19
Глава СПЧ Валерий Фадеев переболел COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021
Глава СПЧ Валерий Фадеев переболел COVID-19
Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев переболел коронавирусом, но сейчас он уже в строю, сообщила в разговоре с РИА Новости пресс-секретарь СПЧ... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:25
2021-10-26T12:25
2021-10-26T12:28
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
валерий фадеев
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев переболел коронавирусом, но сейчас он уже в строю, сообщила в разговоре с РИА Новости пресс-секретарь СПЧ Елена Чинкова.О том, что Фадеев заразился коронавирусной инфекцией, стало известно в ходе Российского конгресса онкопациентов. Об этом сообщила модератор мероприятия Ирина Боровова.В пресс-службе Совета информацию подтвердили."Да, он болел коронавирусом, но сейчас в строю. Все хорошо", – подчеркнула пресс-секретарь СПЧ Елена Чинкова.Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев не смог принять участие в Российском конгрессе онкопациентов из-за того, что "ковид ворвался в его жизнь", сообщила модератор мероприятия Ирина Боровова."Фадеев Валерий Александрович очень хотел быть с нами, но ковид, к сожалению, ворвался в его жизнь. Он передавал слова приветствия", - сказала Боровова в ходе конгресса.
https://rsport.ria.ru/20210714/titov-1741257141.html
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общество, здоровье - общество, валерий фадеев
12:25 26.10.2021 (обновлено: 12:28 26.10.2021)
Глава СПЧ Валерий Фадеев переболел COVID-19
Глава СПЧ Валерий Фадеев переболел COVID-19 и не смог посетить конгресс онкопациентов
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.
Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев
переболел коронавирусом, но сейчас он уже в строю, сообщила в разговоре с РИА Новости пресс-секретарь СПЧ Елена Чинкова.
О том, что Фадеев заразился коронавирусной инфекцией, стало известно в ходе Российского конгресса онкопациентов. Об этом сообщила модератор мероприятия Ирина Боровова.
В пресс-службе Совета информацию подтвердили.
"Да, он болел коронавирусом, но сейчас в строю. Все хорошо", – подчеркнула пресс-секретарь СПЧ Елена Чинкова.
Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев не смог принять участие в Российском конгрессе онкопациентов из-за того, что "ковид ворвался в его жизнь", сообщила модератор мероприятия Ирина Боровова.
"Фадеев Валерий Александрович очень хотел быть с нами, но ковид, к сожалению, ворвался в его жизнь. Он передавал слова приветствия", - сказала Боровова в ходе конгресса.