https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756276594.html

Глава СПЧ Валерий Фадеев переболел COVID-19

Глава СПЧ Валерий Фадеев переболел COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021

Глава СПЧ Валерий Фадеев переболел COVID-19

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев переболел коронавирусом, но сейчас он уже в строю, сообщила в разговоре с РИА Новости пресс-секретарь СПЧ... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T12:25

2021-10-26T12:25

2021-10-26T12:28

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

валерий фадеев

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев переболел коронавирусом, но сейчас он уже в строю, сообщила в разговоре с РИА Новости пресс-секретарь СПЧ Елена Чинкова.О том, что Фадеев заразился коронавирусной инфекцией, стало известно в ходе Российского конгресса онкопациентов. Об этом сообщила модератор мероприятия Ирина Боровова.В пресс-службе Совета информацию подтвердили."Да, он болел коронавирусом, но сейчас в строю. Все хорошо", – подчеркнула пресс-секретарь СПЧ Елена Чинкова.Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев не смог принять участие в Российском конгрессе онкопациентов из-за того, что "ковид ворвался в его жизнь", сообщила модератор мероприятия Ирина Боровова."Фадеев Валерий Александрович очень хотел быть с нами, но ковид, к сожалению, ворвался в его жизнь. Он передавал слова приветствия", - сказала Боровова в ходе конгресса.

https://rsport.ria.ru/20210714/titov-1741257141.html

https://ria.ru/20211009/gripp-1753825004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, валерий фадеев