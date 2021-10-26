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В Москве за сутки госпитализировали 1604 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1604 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1604 пациента с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1604 человека с COVID-19, на ИВЛ находится 701 человек, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T11:55
2021-10-26T11:55
2021-10-26T11:55
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1604 человека с COVID-19, на ИВЛ находится 701 человек, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 6074 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1604 человека. На ИВЛ находится 701 человек. В городе выздоровели еще 3924 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 568 354", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 86 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 1604 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1604 пациента с COVID-19, на ИВЛ находится 701 человек