11:54 26.10.2021 (обновлено: 12:24 26.10.2021)
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19: за сутки умерли 1106 человек
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Россия обновила максимум по летальным исходам у пациентов с COVID-19, заявили в оперативном штабе.
"За последние сутки подтверждено 1106 смертей <…>. За весь период <…> умерло 232 775 человек", — говорится в сообщении.
В частности, в Москве не удалось спасти 86 инфицированных, в Санкт-Петербурге — 72, в Краснодарском крае — 40.
Накануне скончались 1069 больных, предыдущий антирекорд приходился на 23 октября — 1075.
Коронавирус выявили у 36 446 человек (днем ранее было 37 930), общее число выросло до 8 316 019. Темп прироста составляет 0,44 процента. Выписались 26 973, всего поправились уже 7 213 584 пациента.
Больше всего новых инфицированных в столице (6074), Подмосковье (2930) и Санкт-Петербурге (2735); меньше всего в Ненецком автономном округе (15), на Чукотке (16) и в Магаданской области (23).
В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается порядка 250 миллионов заразившихся, почти пять миллионов погибли. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
Опрос
Вы соблюдаете на работе антиковидные меры?