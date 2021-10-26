https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756269763.html

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19

Россия обновила максимум по летальным исходам у пациентов с COVID-19, заявили в оперативном штабе. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T11:54

2021-10-26T11:54

2021-10-26T12:24

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Россия обновила максимум по летальным исходам у пациентов с COVID-19, заявили в оперативном штабе."За последние сутки подтверждено 1106 смертей <…>. За весь период <…> умерло 232 775 человек", — говорится в сообщении.В частности, в Москве не удалось спасти 86 инфицированных, в Санкт-Петербурге — 72, в Краснодарском крае — 40.Накануне скончались 1069 больных, предыдущий антирекорд приходился на 23 октября — 1075.Коронавирус выявили у 36 446 человек (днем ранее было 37 930), общее число выросло до 8 316 019. Темп прироста составляет 0,44 процента. Выписались 26 973, всего поправились уже 7 213 584 пациента.Больше всего новых инфицированных в столице (6074), Подмосковье (2930) и Санкт-Петербурге (2735); меньше всего в Ненецком автономном округе (15), на Чукотке (16) и в Магаданской области (23).В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается порядка 250 миллионов заразившихся, почти пять миллионов погибли. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211025/delta-shtamm-1756079785.html

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