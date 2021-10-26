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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Республике Алтай, он составляет 0,15%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T11:35
2021-10-26T11:35
2021-10-26T11:35
распространение коронавируса
общество
магаданская область
республика калмыкия
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Республике Алтай, он составляет 0,15%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай - 0,15%; 2. Республика Калмыкия - 0,19%; 3. Магаданская область, Камчатский край - 0,2% ", - говорится в сообщении.
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общество, магаданская область, республика калмыкия, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки выявили в Республике Алтай — 0,15%