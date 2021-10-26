https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756265984.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Республике Алтай, он составляет 0,15%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T11:35

2021-10-26T11:35

2021-10-26T11:35

распространение коронавируса

общество

магаданская область

республика калмыкия

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Республике Алтай, он составляет 0,15%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай - 0,15%; 2. Республика Калмыкия - 0,19%; 3. Магаданская область, Камчатский край - 0,2% ", - говорится в сообщении.

магаданская область

республика калмыкия

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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