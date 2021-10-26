https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756263001.html

На Урале призвали пресечь получение QR-кодов "обходным путем"

На Урале призвали пресечь получение QR-кодов "обходным путем" - РИА Новости, 26.10.2021

На Урале призвали пресечь получение QR-кодов "обходным путем"

Нужно пресечь возможность получения QR-кодов "обходным путем", заявил полпред президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T11:26

2021-10-26T11:26

2021-10-26T11:26

общество

свердловская область

владимир якушев

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Нужно пресечь возможность получения QR-кодов "обходным путем", заявил полпред президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев.Ранее Роспотребнадзор Свердловской области ввел обязательную вакцинацию в отношении отдельных категорий граждан, в том числе для работников сферы образования и обслуживания, а также для муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления и ряда других категорий населения. Кроме того, в регионе введена система QR-кодов для посещения общественных мест – в частности, заведений культуры и спорта, салонов красоты и санаториев. Период нерабочих дней в Свердловской области продлится с 30 октября по 7 ноября.Полпред провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами регионов. На нем, в том числе, обсуждалась ситуация с распространением коронавируса, темпы вакцинации.Полпред еще раз обратил внимание на необходимость неукоснительного соблюдения всех противоэпидемиологических мер, в том числе масочного режима. Он отметил, что необходим строгий контроль, особенно в местах массового скопления людей, нарушителей нужно штрафовать.Пресс-служба отмечает, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается тяжелой, регистрируется рост заболеваемости во всех субъектах. Осложняет ее увеличение случаев сезонных ОРВИ. Регионы наращивают объемы тестирования и разворачивают дополнительные места в стационарах. Общее количество мест для больных коронавирусом в больницах федерального округа сегодня - почти 29 тысяч, 92% из них заняты. С учетом анализа заболеваемости регионы принимают решения об увеличении коек: так, за неделю в УрФО добавили почти две тысячи коек.Ускорились темпы вакцинации от коронавируса. С 15 по 21 октября в УрФО первым компонентом вакцины привились более 220 тысяч человек - это на 106 тысяч человек больше, чем неделей ранее. К 22 октября полный курс вакцинации прошли 3,7 миллиона человек – это 30% от общего количества жителей УрФО всех возрастов, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20211026/qr-kody-1756252176.html

https://ria.ru/20211026/qr-kod-1756261310.html

свердловская область

россия

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общество, свердловская область, владимир якушев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия