https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756233367.html
Стало известно, кому не получить QR-код даже при перенесенном COVID-19
В Роспотребнадзоре объяснили, как точно получить QR-код после COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021
Стало известно, кому не получить QR-код даже при перенесенном COVID-19
Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова в беседе с порталом Myslo рассказала, почему не у всех переболевших COVID-19... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T05:02
2021-10-26T05:02
2021-10-26T12:17
распространение коронавируса
общество
тульская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова в беседе с порталом Myslo рассказала, почему не у всех переболевших COVID-19 появляется QR-код на сайте госуслуг.Специалист объяснила, что для получения отметки о болезни недостаточно положительного ПЦР-теста из платной клиники.Она отметила, что коммерческие клиники передают информацию о положительных тестах в Роспотребнадзор, после чего ведомство направляет их в поликлинику и уведомляет человека, что он должен соблюдать карантин.По этой причине необходимо обращаться к специалисту при положительном тесте даже с незначительными симптомами, подчеркнула Безбородова.
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общество, тульская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
05:02 26.10.2021 (обновлено: 12:17 26.10.2021)
В Роспотребнадзоре объяснили, как точно получить QR-код после COVID-19
Безбородова: для получения QR-кода переболевшему нужен не только ПЦР но и диагноз врача