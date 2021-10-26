https://ria.ru/20211026/kontrakt-1756280964.html

В "Нафтогазе" рассказали об условиях контракта по газу с Молдавией

В "Нафтогазе" рассказали об условиях контракта по газу с Молдавией - РИА Новости, 26.10.2021

В "Нафтогазе" рассказали об условиях контракта по газу с Молдавией

Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" все-таки заключила с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставке газа, но документ не... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T12:43

2021-10-26T12:43

2021-10-26T15:38

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КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" все-таки заключила с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставке газа, но документ не содержит фиксированных объемов и цены, сообщила ее пресс-служба изданию "РБК Украина"."Документ подписан 12 октября. Таким образом, НАК с 22 октября начал принимать участие в тендерных торгах на поставку газа, но пока никаких поставок в рамках этого договора не проводил", — приводит агентство заявление госкомпании.Там также добавили, что поставщик будет формировать цену исходя из ситуации на рынке — стоимости ресурса на хабе плюс доставка.Украинский информресурс "Экономическая правда" ранее со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщил, что "Нафтогаз" подписал с Energocom контракт на поставку до 700 миллионов кубометров газа при необходимости. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица позже это опровергла.Компания "Молдовагаз" 6 октября заявила, что потребление газа в республике временно превысило поставки топлива из России, и предупредила о проблемах с энергоснабжением. Парламент 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов топлива для поддержания давления в газопроводе.Молдавия приобретала голубое топливо у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, 30 сентября его срок истек. Стороны не смогли договориться о новых условиях и дважды продлевали соглашение на месяц. При этом цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. Российская госкорпорация готова продолжать поставки газа только при условии погашения долга примерно в 700 миллионов долларов. В противном случае с 1 декабря сотрудничество могут приостановить.

https://ria.ru/20211026/gaz-1756273735.html

https://ria.ru/20211026/moldaviya-1756200941.html

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экономика, в мире, украина, молдавия, нафтогаз украины, молдовагаз