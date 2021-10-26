Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211026/kontrakt-1756280964.html
В "Нафтогазе" рассказали об условиях контракта по газу с Молдавией
В "Нафтогазе" рассказали об условиях контракта по газу с Молдавией - РИА Новости, 26.10.2021
В "Нафтогазе" рассказали об условиях контракта по газу с Молдавией
Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" все-таки заключила с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставке газа, но документ не... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:43
2021-10-26T15:38
экономика
в мире
украина
молдавия
нафтогаз украины
молдовагаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753624852_0:0:2777:1562_1920x0_80_0_0_0c85a7d0b68c2c27b91b783c73da0839.jpg
КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" все-таки заключила с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставке газа, но документ не содержит фиксированных объемов и цены, сообщила ее пресс-служба изданию "РБК Украина"."Документ подписан 12 октября. Таким образом, НАК с 22 октября начал принимать участие в тендерных торгах на поставку газа, но пока никаких поставок в рамках этого договора не проводил", — приводит агентство заявление госкомпании.Там также добавили, что поставщик будет формировать цену исходя из ситуации на рынке — стоимости ресурса на хабе плюс доставка.Украинский информресурс "Экономическая правда" ранее со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщил, что "Нафтогаз" подписал с Energocom контракт на поставку до 700 миллионов кубометров газа при необходимости. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица позже это опровергла.Компания "Молдовагаз" 6 октября заявила, что потребление газа в республике временно превысило поставки топлива из России, и предупредила о проблемах с энергоснабжением. Парламент 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов топлива для поддержания давления в газопроводе.Молдавия приобретала голубое топливо у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, 30 сентября его срок истек. Стороны не смогли договориться о новых условиях и дважды продлевали соглашение на месяц. При этом цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. Российская госкорпорация готова продолжать поставки газа только при условии погашения долга примерно в 700 миллионов долларов. В противном случае с 1 декабря сотрудничество могут приостановить.
https://ria.ru/20211026/gaz-1756273735.html
https://ria.ru/20211026/moldaviya-1756200941.html
украина
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753624852_48:0:2777:2047_1920x0_80_0_0_c4e06e2d2e2919c8187ab38e70f50090.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, в мире, украина, молдавия, нафтогаз украины, молдовагаз
12:43 26.10.2021 (обновлено: 15:38 26.10.2021)
 
В "Нафтогазе" рассказали об условиях контракта по газу с Молдавией

Контракт "Нафтогаза" и молдавской Energocom не содержит условий по цене и объемам газа

© REUTERS / Gleb GaranichСотрудник на газовой станции недалеко от Ужгорода, Украина
Сотрудник на газовой станции недалеко от Ужгорода, Украина - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© REUTERS / Gleb Garanich
Читать ria.ru в
КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" все-таки заключила с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставке газа, но документ не содержит фиксированных объемов и цены, сообщила ее пресс-служба изданию "РБК Украина".
"Документ подписан 12 октября. Таким образом, НАК с 22 октября начал принимать участие в тендерных торгах на поставку газа, но пока никаких поставок в рамках этого договора не проводил", — приводит агентство заявление госкомпании.
Там также добавили, что поставщик будет формировать цену исходя из ситуации на рынке — стоимости ресурса на хабе плюс доставка.
Украинский информресурс "Экономическая правда" ранее со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщил, что "Нафтогаз" подписал с Energocom контракт на поставку до 700 миллионов кубометров газа при необходимости. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица позже это опровергла.
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 12:14
Молдавия согласится на любую цену за газ, заявил эксперт
Компания "Молдовагаз" 6 октября заявила, что потребление газа в республике временно превысило поставки топлива из России, и предупредила о проблемах с энергоснабжением. Парламент 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов топлива для поддержания давления в газопроводе.
Молдавия приобретала голубое топливо у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, 30 сентября его срок истек. Стороны не смогли договориться о новых условиях и дважды продлевали соглашение на месяц. При этом цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. Российская госкорпорация готова продолжать поставки газа только при условии погашения долга примерно в 700 миллионов долларов. В противном случае с 1 декабря сотрудничество могут приостановить.
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 08:00
Газ расплаты. Молдавию смутил "исторический" долг перед Россией
 
ЭкономикаВ миреУкраинаМолдавияНафтогаз УкраиныМолдовагаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Байден обрушился с критикой на Трампа
04:20Популярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердца
04:09Эксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоин
04:09Россиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годом
04:04Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель
03:40В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента
03:30Экс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в город
03:26Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса
03:21Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19
03:18Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских карт
03:15Россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почек
03:05Глава РНКБ рассказал, где хранить сбережения
03:05Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину
02:46На Камчатке расчеты С-400 провели тактические учения
02:35Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурму
02:24СМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту
02:24Украинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в Донбассе
02:18В Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золота
02:08Медик назвала уникальные свойства дрожжей
Лента новостейМолния
Байден обрушился с критикой на ТрампаПопулярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердцаЭксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоинРоссиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годомЭкс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с МеркельВ Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президентаЭкс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в городАнджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть ТаносаГинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских картРоссиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почекГлава РНКБ рассказал, где хранить сбереженияГлаву Союза украинцев Португалии возмутил памятник ГагаринуНа Камчатке расчеты С-400 провели тактические ученияГоссекретарь США поговорил с освобожденным премьером СуданаНутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурмуСМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защитуУкраинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в ДонбассеВ Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золотаМедик назвала уникальные свойства дрожжей