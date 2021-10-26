12:43 26.10.2021 (обновлено: 15:38 26.10.2021)
В "Нафтогазе" рассказали об условиях контракта по газу с Молдавией
Контракт "Нафтогаза" и молдавской Energocom не содержит условий по цене и объемам газа
КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" все-таки заключила с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставке газа, но документ не содержит фиксированных объемов и цены, сообщила ее пресс-служба изданию "РБК Украина".
"Документ подписан 12 октября. Таким образом, НАК с 22 октября начал принимать участие в тендерных торгах на поставку газа, но пока никаких поставок в рамках этого договора не проводил", — приводит агентство заявление госкомпании.
Там также добавили, что поставщик будет формировать цену исходя из ситуации на рынке — стоимости ресурса на хабе плюс доставка.
Украинский информресурс "Экономическая правда" ранее со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщил, что "Нафтогаз" подписал с Energocom контракт на поставку до 700 миллионов кубометров газа при необходимости. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица позже это опровергла.
Компания "Молдовагаз" 6 октября заявила, что потребление газа в республике временно превысило поставки топлива из России, и предупредила о проблемах с энергоснабжением. Парламент 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов топлива для поддержания давления в газопроводе.
Молдавия приобретала голубое топливо у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, 30 сентября его срок истек. Стороны не смогли договориться о новых условиях и дважды продлевали соглашение на месяц. При этом цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. Российская госкорпорация готова продолжать поставки газа только при условии погашения долга примерно в 700 миллионов долларов. В противном случае с 1 декабря сотрудничество могут приостановить.