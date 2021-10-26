https://ria.ru/20211026/konkurs-1756285857.html
Российский мультсериал вошел в конкурс анимационного фестиваля в США
Российский мультсериал вошел в конкурс анимационного фестиваля в США - РИА Новости, 26.10.2021
Российский мультсериал вошел в конкурс анимационного фестиваля в США
Мультсериал "Забезу. Уши с хвостиком" российской "Студии З" и режиссера Захара Мартышкина вошел в основную конкурсную программу фестиваля анимационного контента РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T15:25
2021-10-26T15:25
2021-10-26T15:25
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Мультсериал "Забезу. Уши с хвостиком" российской "Студии З" и режиссера Захара Мартышкина вошел в основную конкурсную программу фестиваля анимационного контента Epic ACG Fest, сообщили в пресс-службе проекта.На фестивале также покажут анимационные фильмы из США, Аргентины, Великобритании, Канады и других. Всего в отборе 2021 года были представлены проекты из более чем 20 стран. Epic ACG Fest пройдет с 30 по 31 октября в Лос-Анджелесе совместно с юбилейными фестивалями Kids First и San Diego International Kids Film.Премьера мультсериала состоялась в октябре этого года. В нем рассказывают о приключениях сказочной девочки по имени Забезу.Ее папа — обезьяна. Он работает космонавтом и часто летает на Луну. А мама — зайка. Она — художница и творит из дома. У Забезу есть и друзья: альпака Лиза, бобер Боря, гиппопотам Элла и вредный енот Тони.
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сша, лос-анджелес, новости культуры, кино и сериалы, россия
Российский мультсериал вошел в конкурс анимационного фестиваля в США
Российский мультсериал вошел в конкурсную программу анимационного фестиваля в США
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Мультсериал "Забезу. Уши с хвостиком" российской "Студии З" и режиссера Захара Мартышкина вошел в основную конкурсную программу фестиваля анимационного контента Epic ACG Fest, сообщили
в пресс-службе проекта.
"Для показа был отобран эпизод под названием "Будильник" про шалость Забезу, из-за которой весь день пошел наперекосяк", — говорится в релизе.
На фестивале также покажут анимационные фильмы из США, Аргентины, Великобритании, Канады и других. Всего в отборе 2021 года были представлены проекты из более чем 20 стран.
Epic ACG Fest пройдет с 30 по 31 октября в Лос-Анджелесе совместно с юбилейными фестивалями Kids First и San Diego International Kids Film.
Премьера мультсериала состоялась в октябре этого года. В нем рассказывают о приключениях сказочной девочки по имени Забезу.
Ее папа — обезьяна. Он работает космонавтом и часто летает на Луну. А мама — зайка. Она — художница и творит из дома. У Забезу есть и друзья: альпака Лиза, бобер Боря, гиппопотам Элла и вредный енот Тони.