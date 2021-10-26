https://ria.ru/20211026/konkurs-1756285857.html

Российский мультсериал вошел в конкурс анимационного фестиваля в США

Российский мультсериал вошел в конкурс анимационного фестиваля в США - РИА Новости, 26.10.2021

Российский мультсериал вошел в конкурс анимационного фестиваля в США

Мультсериал "Забезу. Уши с хвостиком" российской "Студии З" и режиссера Захара Мартышкина вошел в основную конкурсную программу фестиваля анимационного контента РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T15:25

2021-10-26T15:25

2021-10-26T15:25

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Мультсериал "Забезу. Уши с хвостиком" российской "Студии З" и режиссера Захара Мартышкина вошел в основную конкурсную программу фестиваля анимационного контента Epic ACG Fest, сообщили в пресс-службе проекта.На фестивале также покажут анимационные фильмы из США, Аргентины, Великобритании, Канады и других. Всего в отборе 2021 года были представлены проекты из более чем 20 стран. Epic ACG Fest пройдет с 30 по 31 октября в Лос-Анджелесе совместно с юбилейными фестивалями Kids First и San Diego International Kids Film.Премьера мультсериала состоялась в октябре этого года. В нем рассказывают о приключениях сказочной девочки по имени Забезу.Ее папа — обезьяна. Он работает космонавтом и часто летает на Луну. А мама — зайка. Она — художница и творит из дома. У Забезу есть и друзья: альпака Лиза, бобер Боря, гиппопотам Элла и вредный енот Тони.

https://ria.ru/20211019/tefi-1755158038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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