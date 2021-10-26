https://ria.ru/20211026/kod-1756240620.html
В Омской области введут QR-коды
В Омской области введут QR-коды - РИА Новости, 26.10.2021
В Омской области введут QR-коды
В Омской области с 20 ноября будут введены QR-коды в торговых центрах, предприятиях общественного питания и в общественном транспорте, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T08:50
2021-10-26T08:50
2021-10-26T09:19
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омская область
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коронавирус в россии
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ОМСК, 26 окт - РИА Новости. В Омской области с 20 ноября будут введены QR-коды в торговых центрах, предприятиях общественного питания и в общественном транспорте, сообщила пресс-служба правительства региона журналистам во вторник.Новое заседание оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией состоялось в Омске во вторник 26 октября. Отметим, заседание не анонсировалось в СМИ. После того, как решения были приняты, власти огласили их. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в регионе водится запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу общепита с 23:00 до 6:00."С 30 октября вводятся QR -коды для доступа в учреждения культуры, кинотеатры, библиотеки, физкультурные учреждения, аквапарки и гостиницы. С 30 октября по 7 ноября вводится запрет на деятельность детских игровых комнат. С 20 ноября QR-коды будут введены торговых центрах, предприятиях общественного питания и в общественном транспорте", - сообщили журналистам в пресс-службе областного правительства.Также власти решили ограничить действие льготных транспортных карт с сохранением поездок на следующие периоды с 30 октября по 7 ноября и рекомендовали работодателям предоставлять 2 дня отдыха сотрудникам, прошедшим вакцинацию.
https://ria.ru/20211025/svetilnik-1756198758.html
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общество, омская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:50 26.10.2021 (обновлено: 09:19 26.10.2021)
В Омской области введут QR-коды
В Омской области с 20 ноября введут QR-коды