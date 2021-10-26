https://ria.ru/20211026/kitay-1756324310.html

Эксперт высказался об интересах России и Китая в Афганистане

Эксперт высказался об интересах России и Китая в Афганистане - РИА Новости, 26.10.2021

Эксперт высказался об интересах России и Китая в Афганистане

Интересы России и Китая в Афганистане могут отличаться, однако стабильность и безопасность региона, а также гарантия того, что Афганистан вновь не превратится в РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T15:16

2021-10-26T15:16

2021-10-26T15:16

в мире

оон

талибан

китай

афганистан

россия

мохаммад хасан ахунд

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ПЕКИН, 26 окт – РИА Новости. Интересы России и Китая в Афганистане могут отличаться, однако стабильность и безопасность региона, а также гарантия того, что Афганистан вновь не превратится в убежище для террористов, отвечают интересам обеих стран, заявил во вторник РИА Новости глава института исследований Южной Азии Китайской академии современных международных отношений (CICIR) Ху Шишэн."Несмотря на то, что интересы (России и Китая в Афганистане - ред.) отличаются, в конце концов, это две разные страны, и расстояние до Афганистана у них не одинаковое, однако их крупные интересы определенно сходятся, они включают стабильность Афганистана, стабильность и развитие окружающего страну региона, и недопущение того, чтобы Афганистан вновь стал убежищем для терроризма", - заявил аналитик на полях экспертной конференции в рамках Пекинского Сяншаньского форума.Он отметил, что безопасность, стабильность и развитие Афганистана, который, помимо прочего, является важным связующим звеном для интеграции всего региона, также соответствуют интересам и Китая, и России.Отвечая на вопрос о том, признает ли Китай временное правительство Афганистана, Ху Шишэн отметил, что первостепенной задачей на данный момент остается урегулирование кризиса и решение гуманитарной проблемы, которая является самой большой головной болью.Говоря же об условиях возможного признания новой власти, он отметил, что Китай неоднократно о них заявлял – это инклюзивность, проведение умеренной политики, борьба с терроризмом. Вместе с тем он отметил, что в Афганистане уже сформировано временное правительство, и это лучше, чем ничего, продвигаться вперед можно постепенно, в этом вопросе "что пряник важнее кнута, а взаимодействие важнее изоляции".В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение признано террористическим и запрещено в России

https://radiosputnik.ria.ru/20211023/patrulirovanie-1755919014.html

китай

афганистан

россия

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в мире, оон, талибан, китай, афганистан, россия, мохаммад хасан ахунд