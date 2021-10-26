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Эксперт высказался об интересах России и Китая в Афганистане
Эксперт высказался об интересах России и Китая в Афганистане - РИА Новости, 26.10.2021
Эксперт высказался об интересах России и Китая в Афганистане
Интересы России и Китая в Афганистане могут отличаться, однако стабильность и безопасность региона, а также гарантия того, что Афганистан вновь не превратится в РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T15:16
2021-10-26T15:16
в мире
оон
талибан
китай
афганистан
россия
мохаммад хасан ахунд
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ПЕКИН, 26 окт – РИА Новости. Интересы России и Китая в Афганистане могут отличаться, однако стабильность и безопасность региона, а также гарантия того, что Афганистан вновь не превратится в убежище для террористов, отвечают интересам обеих стран, заявил во вторник РИА Новости глава института исследований Южной Азии Китайской академии современных международных отношений (CICIR) Ху Шишэн."Несмотря на то, что интересы (России и Китая в Афганистане - ред.) отличаются, в конце концов, это две разные страны, и расстояние до Афганистана у них не одинаковое, однако их крупные интересы определенно сходятся, они включают стабильность Афганистана, стабильность и развитие окружающего страну региона, и недопущение того, чтобы Афганистан вновь стал убежищем для терроризма", - заявил аналитик на полях экспертной конференции в рамках Пекинского Сяншаньского форума.Он отметил, что безопасность, стабильность и развитие Афганистана, который, помимо прочего, является важным связующим звеном для интеграции всего региона, также соответствуют интересам и Китая, и России.Отвечая на вопрос о том, признает ли Китай временное правительство Афганистана, Ху Шишэн отметил, что первостепенной задачей на данный момент остается урегулирование кризиса и решение гуманитарной проблемы, которая является самой большой головной болью.Говоря же об условиях возможного признания новой власти, он отметил, что Китай неоднократно о них заявлял – это инклюзивность, проведение умеренной политики, борьба с терроризмом. Вместе с тем он отметил, что в Афганистане уже сформировано временное правительство, и это лучше, чем ничего, продвигаться вперед можно постепенно, в этом вопросе "что пряник важнее кнута, а взаимодействие важнее изоляции".В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение признано террористическим и запрещено в России
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в мире, оон, талибан, китай, афганистан, россия, мохаммад хасан ахунд
15:16 26.10.2021
 
Эксперт высказался об интересах России и Китая в Афганистане

Глава института исследований Южной Азии: развитие Афганистана необходимо России и Китаю

CC BY-SA 4.0 / Senkaku Islands / 琿春口岸正門 / Cropped imageКПП Хуньчунь
КПП Хуньчунь - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
CC BY-SA 4.0 / Senkaku Islands / 琿春口岸正門 / Cropped image
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ПЕКИН, 26 окт – РИА Новости. Интересы России и Китая в Афганистане могут отличаться, однако стабильность и безопасность региона, а также гарантия того, что Афганистан вновь не превратится в убежище для террористов, отвечают интересам обеих стран, заявил во вторник РИА Новости глава института исследований Южной Азии Китайской академии современных международных отношений (CICIR) Ху Шишэн.
"Несмотря на то, что интересы (России и Китая в Афганистане - ред.) отличаются, в конце концов, это две разные страны, и расстояние до Афганистана у них не одинаковое, однако их крупные интересы определенно сходятся, они включают стабильность Афганистана, стабильность и развитие окружающего страну региона, и недопущение того, чтобы Афганистан вновь стал убежищем для терроризма", - заявил аналитик на полях экспертной конференции в рамках Пекинского Сяншаньского форума.
Он отметил, что безопасность, стабильность и развитие Афганистана, который, помимо прочего, является важным связующим звеном для интеграции всего региона, также соответствуют интересам и Китая, и России.
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Отвечая на вопрос о том, признает ли Китай временное правительство Афганистана, Ху Шишэн отметил, что первостепенной задачей на данный момент остается урегулирование кризиса и решение гуманитарной проблемы, которая является самой большой головной болью.
Говоря же об условиях возможного признания новой власти, он отметил, что Китай неоднократно о них заявлял – это инклюзивность, проведение умеренной политики, борьба с терроризмом. Вместе с тем он отметил, что в Афганистане уже сформировано временное правительство, и это лучше, чем ничего, продвигаться вперед можно постепенно, в этом вопросе "что пряник важнее кнута, а взаимодействие важнее изоляции".
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Движение признано террористическим и запрещено в России
 
В миреООНТалибанКитайАфганистанРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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