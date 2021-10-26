https://ria.ru/20211026/kino-1756262348.html

Фестиваль "Новое британское кино" начинается в 24 городах России

Фестиваль "Новое британское кино" начинается в 24 городах России - РИА Новости, 26.10.2021

Фестиваль "Новое британское кино" начинается в 24 городах России

Фестиваль "Новое британское кино" открывается в Москве в кинотеатре "Октябрь"; в этом году фестиваль пройдет в гибридном формате в 24 городах России, сообщили в РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T12:25

2021-10-26T12:25

2021-10-26T12:25

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Фестиваль "Новое британское кино" открывается в Москве в кинотеатре "Октябрь"; в этом году фестиваль пройдет в гибридном формате в 24 городах России, сообщили в пресс-службе арт-объединения CoolConnections."Новое британское кино" - один из самых любимых - и зрителями, и нами - фестивалей. В британском кино стопроцентное художественное качество всегда сочетается с творческой смелостью. Эмоциональные, яркие, оригинальные фильмы - ради таких мы и приходим в кинотеатр", - сказала генеральный директор арт-объединения CoolConnections Надежда Котова.Фильмом открытия 22-го фестиваля "Новое британского кино" 26 октября станет ретрокомедия "Герцог", главные роли в которой исполнили Джим Бродбент, Хелен Миррен и Финн Уайтхед. Фильм основан на реальной истории. 60-летний таксист крадет портрет герцога Веллингтона кисти Гойи из Национальной галереи в Лондоне. Он оставляет записку об условиях выкупа, в которых говорится, что он вернет картину, если правительство обязуется вкладывать больше средств в уход за пожилыми людьми. Дальнейшие события, развернувшиеся в картине, стали легендой.Среди других фильмов, которые будут показаны в рамках фестиваля, в частности фэнтези "Шоу" от режиссера Митча Дженкинса, драмы "Сувенир" и "Сувенир 2" от режиссера Джоанны Хогг.Многие показы дублируются онлайн. Так, не выходя из дома, можно посмотреть подборку британских анимационных фильмов.Показы проводятся отделом культуры и образования Посольства Великобритании в Москве и арт-объединением CoolConnections. Все фильмы будут показаны на английском языке с русскими субтитрами.

https://ria.ru/20211021/kino-1755462147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хелен миррен, новости культуры, кино и сериалы