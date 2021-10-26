https://ria.ru/20211026/kazaki-1756374522.html
В Адыгее будут развивать сотрудничество с Кубанским казачьим войском
В Адыгее будут развивать сотрудничество с Кубанским казачьим войском - РИА Новости, 26.10.2021
В Адыгее будут развивать сотрудничество с Кубанским казачьим войском
Власти Адыгеи намерены развивать сотрудничество с Кубанским казачьим войском, чтобы укреплять межнациональное и межконфессиональное согласие в регионе, сообщает РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T18:50
2021-10-26T18:50
2021-10-26T18:54
республика адыгея
политика
республика адыгея
краснодарский край
кубанское казачье войско
мурат кумпилов
александр власов
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КРАСНОДАР, 26 окт – РИА Новости. Власти Адыгеи намерены развивать сотрудничество с Кубанским казачьим войском, чтобы укреплять межнациональное и межконфессиональное согласие в регионе, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Состоялась рабочая встреча главы республики Адыгея Мурата Кумпилова с заместителем главы администрации (губернатора) Краснодарского края, атаманом Кубанского войскового казачьего общества Александром Власовым, отмечается в релизе. В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия органов власти республики с войском, которое объединяет казаков Адыгеи и Кубани. Глава Адыгеи при этом отметил высокий уровень взаимодействия Майкопского казачьего отдела с общественным движением "Адыгэ Хасэ - Черкесский парламент" Адыгеи, а также с другими национально-культурными организациями республики."Мы с уважением относимся к развитию культуры и традиций всех народов, проживающих на территории Адыгеи. Межнациональное и межконфессиональное согласие является прочной платформой для дальнейшего развития региона. На это нас нацеливает и президент страны Владимир Владимирович Путин. Поэтому мы продолжим поднимать уровень взаимодействия с казачьим обществом, другими национально-культурными организациями. Объединение всех здоровых сил общества, консолидация людей вне зависимости от национальности – основа для созидательных процессов", - приводит слова Кумпилова пресс-служба.
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РИА Новости
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политика, республика адыгея, краснодарский край, кубанское казачье войско, мурат кумпилов, александр власов
18:50 26.10.2021 (обновлено: 18:54 26.10.2021)
В Адыгее будут развивать сотрудничество с Кубанским казачьим войском
Власти Адыгеи намерены развивать сотрудничество с Кубанским казачьим войском