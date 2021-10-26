https://ria.ru/20211026/izbienie-1756304263.html

В Кисловодске возбудили дело против мужчины, избивавшего пасынков

В Кисловодске возбудили дело против мужчины, избивавшего пасынков - РИА Новости, 26.10.2021

В Кисловодске возбудили дело против мужчины, избивавшего пасынков

Следователи возбудили уголовное дело по результатам проверки после сообщений об истязании отчимом пасынков в Ставропольском крае, сообщается на сайте СК. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:07

2021-10-26T14:07

2021-10-26T14:07

происшествия

кисловодск

ставропольский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574069021_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c6a7304b365dd3887c4477bce955c637.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по результатам проверки после сообщений об истязании отчимом пасынков в Ставропольском крае, сообщается на сайте СК.Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация, что в Кисловодске отчим избивал троих пасынков, он также требовал от мальчиков часами учить псалмы и кланяться иконам, а также запрещал им носить нижнее белье без его разрешения. Прокуратура края организовала проверку. В Следственном комитете отмечают, что председателем ведомства Александром Бастрыкиным ход проверки был поставлен на контроль в центральном аппарате СК."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязания, в отношении заведомо несовершеннолетних лиц)", - говорится в сообщении. По данным СК, с января 2018 года по апрель 2021 года 46-летний отчим систематически бил ремнем 14-летнего и 12-летнего пасынков, а также оскорблял и унижал их.Добавляется, что назначены судебные экспертизы, а также проводятся следственные и иные процессуальные действия.

https://ria.ru/20210906/sud-1748920310.html

https://ria.ru/20210729/izbienie-1743479636.html

кисловодск

ставропольский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кисловодск, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф), россия