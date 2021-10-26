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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20211026/istorii-1760480530.html
Истории.doc. Трейлер
Истории.doc. Трейлер - РИА Новости, 24.11.2021
Истории.doc. Трейлер
“Истории.doc” - подкаст о незаурядных людях, событиях и явлениях прошлого и настоящего. Как живут оленеводы на Ямале, почему были безвовратно потеряны киноленты Хичкока и Чаплина, и как агенты СССР работали в спецслужбах Британии (а кое-кто даже был личным советником короля Георга VI и дядей королевы Елизаветы II): ищем самые необычные истории.
2021-10-26T12:00
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истории.doc
подкаст
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Истории.doc. Трейлер
“Истории.doc” - подкаст о незаурядных людях, событиях и явлениях прошлого и настоящего. Как живут оленеводы на Ямале, почему были безвовратно потеряны киноленты Хичкока и Чаплина, и как агенты СССР работали в спецслужбах Британии (а кое-кто даже был личным советником короля Георга VI и дядей королевы Елизаветы II): ищем самые необычные истории.
audio/mpeg
Истории.doc. Трейлер
“Истории.doc” - подкаст о незаурядных людях, событиях и явлениях прошлого и настоящего. Как живут оленеводы на Ямале, почему были безвовратно потеряны киноленты Хичкока и Чаплина, и как агенты СССР работали в спецслужбах Британии (а кое-кто даже был личным советником короля Георга VI и дядей королевы Елизаветы II): ищем самые необычные истории.
audio/mpeg
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подкаст, аудио
12:00 26.10.2021 (обновлено: 11:36 24.11.2021)
 

Истории.doc. Трейлер

Истории.doc
Истории.doc. Трейлер
26 октября, 12:00
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“Истории.doc” - подкаст о незаурядных людях, событиях и явлениях прошлого и настоящего. Как живут оленеводы на Ямале, почему были безвовратно потеряны киноленты Хичкока и Чаплина, и как агенты СССР работали в спецслужбах Британии (а кое-кто даже был личным советником короля Георга VI и дядей королевы Елизаветы II): ищем самые необычные истории.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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Звукорежиссер: Андрей Темнов
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