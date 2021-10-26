https://ria.ru/20211026/istorii-1760480530.html
Истории.doc. Трейлер
Истории.doc. Трейлер - РИА Новости, 24.11.2021
Истории.doc. Трейлер
“Истории.doc” - подкаст о незаурядных людях, событиях и явлениях прошлого и настоящего. Как живут оленеводы на Ямале, почему были безвовратно потеряны киноленты Хичкока и Чаплина, и как агенты СССР работали в спецслужбах Британии (а кое-кто даже был личным советником короля Георга VI и дядей королевы Елизаветы II): ищем самые необычные истории.
2021-10-26T12:00
2021-10-26T12:00
2021-11-24T11:36
истории.doc
подкаст
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Истории.doc. Трейлер
“Истории.doc” - подкаст о незаурядных людях, событиях и явлениях прошлого и настоящего. Как живут оленеводы на Ямале, почему были безвовратно потеряны киноленты Хичкока и Чаплина, и как агенты СССР работали в спецслужбах Британии (а кое-кто даже был личным советником короля Георга VI и дядей королевы Елизаветы II): ищем самые необычные истории.
audio/mpeg
Истории.doc. Трейлер
“Истории.doc” - подкаст о незаурядных людях, событиях и явлениях прошлого и настоящего. Как живут оленеводы на Ямале, почему были безвовратно потеряны киноленты Хичкока и Чаплина, и как агенты СССР работали в спецслужбах Британии (а кое-кто даже был личным советником короля Георга VI и дядей королевы Елизаветы II): ищем самые необычные истории.
audio/mpeg
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РИА Новости
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подкаст, аудио
12:00 26.10.2021 (обновлено: 11:36 24.11.2021)
Истории.doc. Трейлер
“Истории.doc” - подкаст о незаурядных людях, событиях и явлениях прошлого и настоящего. Как живут оленеводы на Ямале, почему были безвовратно потеряны киноленты Хичкока и Чаплина, и как агенты СССР работали в спецслужбах Британии (а кое-кто даже был личным советником короля Георга VI и дядей королевы Елизаветы II): ищем самые необычные истории.