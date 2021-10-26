https://ria.ru/20211026/istorii-1760480530.html

Истории.doc. Трейлер

Истории.doc. Трейлер - РИА Новости, 24.11.2021

Истории.doc. Трейлер

“Истории.doc” - подкаст о незаурядных людях, событиях и явлениях прошлого и настоящего. Как живут оленеводы на Ямале, почему были безвовратно потеряны киноленты Хичкока и Чаплина, и как агенты СССР работали в спецслужбах Британии (а кое-кто даже был личным советником короля Георга VI и дядей королевы Елизаветы II): ищем самые необычные истории.

2021-10-26T12:00

2021-10-26T12:00

2021-11-24T11:36

истории.doc

подкаст

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Истории.doc. Трейлер “Истории.doc” - подкаст о незаурядных людях, событиях и явлениях прошлого и настоящего. Как живут оленеводы на Ямале, почему были безвовратно потеряны киноленты Хичкока и Чаплина, и как агенты СССР работали в спецслужбах Британии (а кое-кто даже был личным советником короля Георга VI и дядей королевы Елизаветы II): ищем самые необычные истории. audio/mpeg

Истории.doc. Трейлер “Истории.doc” - подкаст о незаурядных людях, событиях и явлениях прошлого и настоящего. Как живут оленеводы на Ямале, почему были безвовратно потеряны киноленты Хичкока и Чаплина, и как агенты СССР работали в спецслужбах Британии (а кое-кто даже был личным советником короля Георга VI и дядей королевы Елизаветы II): ищем самые необычные истории. audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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