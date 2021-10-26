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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20211026/investitsii-1756269620.html
США инвестировали в Москву более трех миллиардов долларов
США инвестировали в Москву более трех миллиардов долларов - РИА Новости, 26.10.2021
США инвестировали в Москву более трех миллиардов долларов
Накопленные прямые иностранные инвестиции в экономику Москвы из США достигли 3,3 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба городского департамента... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T11:54
2021-10-26T11:54
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
сша
москва
александр прохоров
владимир ефимов (политик)
инвестиции
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Накопленные прямые иностранные инвестиции в экономику Москвы из США достигли 3,3 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Москва сегодня – одна из крупнейших городских экономик мира. Город обладает развитой транспортной и социальной инфраструктурой, высококачественными трудовыми и другими ресурсами, что привлекает бизнес, в том числе иностранный. Одним из крупных инвесторов российской столицы, наряду с Германией, Францией, Финляндией и Италией, являются США", - отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, которого цитирует пресс-служба.По его словам, растет и товарооборот между Москвой и США: в январе–августе текущего года он составил 12,2 миллиарда долларов, что почти на 50% выше прошлогоднего уровня. В том числе, объем экспорта увеличился на 68% до 5,3 миллиарда долларов, импорт вырос на 34% до 6,9 миллиарда долларов.В пресс-службе ДИПП приводят ряд примеров локализации в Москве американских предприятий и офисов. Так, в столице работают заводы производителей безалкогольных напитков Coca-Cola и PepsiCo. Свои представительства в городе имеют фармацевтические компании Abbot Laboratories, Johnson &amp; Johnson, Lilly Pharma, Pfizer, работают такие IT-гиганты, как Apple, Google, Intel, Microsoft.Для привлечения инвестиций, в том числе иностранных, московские власти развивают инновационную инфраструктуру, предлагают налоговые и финансовые преференции, используют различные механизмы государственно-частного партнерства – например, заключают контракты жизненного цикла (КЖЦ)."Один из ведущих американских производителей медицинского оборудования – GE Healthcare – стал победителем конкурсов на заключение с Москвой контрактов жизненного цикла. В их рамках город закупит, в частности, современные компьютерные томографы, аппараты ультразвуковой диагностики и маммографические системы на сумму свыше 15 миллиардов рублей. Условия подписанных КЖЦ предусматривают и сервис: то есть производитель будет не только поставлять технику, но и осуществлять ее обслуживание и ремонт в течение 7–10 лет", – сказал руководитель ДИПП Александр Прохоров, слова которого приводятся в сообщении.
https://realty.ria.ru/20211025/promzony-1756071053.html
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сша, москва, александр прохоров, владимир ефимов (политик), инвестиции
11:54 26.10.2021
 

США инвестировали в Москву более трех миллиардов долларов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Накопленные прямые иностранные инвестиции в экономику Москвы из США достигли 3,3 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Москва сегодня – одна из крупнейших городских экономик мира. Город обладает развитой транспортной и социальной инфраструктурой, высококачественными трудовыми и другими ресурсами, что привлекает бизнес, в том числе иностранный. Одним из крупных инвесторов российской столицы, наряду с Германией, Францией, Финляндией и Италией, являются США", - отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, которого цитирует пресс-служба.
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25 октября, 09:14Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Два участка бывшей промзоны Волгоградский Проспект будут реорганизованы
По его словам, растет и товарооборот между Москвой и США: в январе–августе текущего года он составил 12,2 миллиарда долларов, что почти на 50% выше прошлогоднего уровня. В том числе, объем экспорта увеличился на 68% до 5,3 миллиарда долларов, импорт вырос на 34% до 6,9 миллиарда долларов.
В пресс-службе ДИПП приводят ряд примеров локализации в Москве американских предприятий и офисов. Так, в столице работают заводы производителей безалкогольных напитков Coca-Cola и PepsiCo. Свои представительства в городе имеют фармацевтические компании Abbot Laboratories, Johnson & Johnson, Lilly Pharma, Pfizer, работают такие IT-гиганты, как Apple, Google, Intel, Microsoft.
Для привлечения инвестиций, в том числе иностранных, московские власти развивают инновационную инфраструктуру, предлагают налоговые и финансовые преференции, используют различные механизмы государственно-частного партнерства – например, заключают контракты жизненного цикла (КЖЦ).
Стенд Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 16:32Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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"Один из ведущих американских производителей медицинского оборудования – GE Healthcare – стал победителем конкурсов на заключение с Москвой контрактов жизненного цикла. В их рамках город закупит, в частности, современные компьютерные томографы, аппараты ультразвуковой диагностики и маммографические системы на сумму свыше 15 миллиардов рублей. Условия подписанных КЖЦ предусматривают и сервис: то есть производитель будет не только поставлять технику, но и осуществлять ее обслуживание и ремонт в течение 7–10 лет", – сказал руководитель ДИПП Александр Прохоров, слова которого приводятся в сообщении.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыСШАМоскваАлександр ПрохоровВладимир Ефимов (политик)Инвестиции
 
 
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