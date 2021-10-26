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Чернышенко призвал не демонизировать риски от искусственного интеллекта
Чернышенко призвал не демонизировать риски от искусственного интеллекта - РИА Новости, 26.10.2021
Чернышенко призвал не демонизировать риски от искусственного интеллекта
Современный мир неотделим от искусственного интеллекта, и я бы не демонизировал появляющиеся риски, государство и общество должны заняться их минимизацией,... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T11:11
2021-10-26T12:37
технологии
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Современный мир неотделим от искусственного интеллекта, и я бы не демонизировал появляющиеся риски, государство и общество должны заняться их минимизацией, заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко."Современный мир неотделим от искусственного интеллекта, это цивилизационный проект, мы видим везде участие искусственного интеллекта, при этом отмечаются некоторые риски, но я бы их не демонизировал… вопрос, как государство и участники самого искусственного интеллекта будут заниматься их минимизацией", - сказал Чернышенко в ходе международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия".Так, вице-премьер подчеркнул, что главная задача для государства сегодня - сделать технологию полностью надёжной и подконтрольной. Причём Чернышенко отметил, что в России отмечается достаточно высокий уровень доверия к искусственному интеллекту на фоне окончания четвёртой технологической революции."Если права граждан защищены, то искусственный интеллект будет скорее во благо и мы понимаем из предыдущих технологических революций. Сейчас у нас завершается четвёртая, сталкивались с определенными вызовами, но человечество все равно находило способ преодоления тех возможных угроз, которые возникают", - заключил Чернышенко.
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технологии, россия
11:11 26.10.2021 (обновлено: 12:37 26.10.2021)
 
Чернышенко призвал не демонизировать риски от искусственного интеллекта

Зампред правительства Чернышенко призвал не демонизировать риски от ИИ

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Современный мир неотделим от искусственного интеллекта, и я бы не демонизировал появляющиеся риски, государство и общество должны заняться их минимизацией, заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
"Современный мир неотделим от искусственного интеллекта, это цивилизационный проект, мы видим везде участие искусственного интеллекта, при этом отмечаются некоторые риски, но я бы их не демонизировал… вопрос, как государство и участники самого искусственного интеллекта будут заниматься их минимизацией", - сказал Чернышенко в ходе международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия".
Так, вице-премьер подчеркнул, что главная задача для государства сегодня - сделать технологию полностью надёжной и подконтрольной. Причём Чернышенко отметил, что в России отмечается достаточно высокий уровень доверия к искусственному интеллекту на фоне окончания четвёртой технологической революции.
"Если права граждан защищены, то искусственный интеллект будет скорее во благо и мы понимаем из предыдущих технологических революций. Сейчас у нас завершается четвёртая, сталкивались с определенными вызовами, но человечество все равно находило способ преодоления тех возможных угроз, которые возникают", - заключил Чернышенко.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 17:28Сказано в эфире
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