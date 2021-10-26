https://ria.ru/20211026/intellekt-1756260749.html

Чернышенко призвал не демонизировать риски от искусственного интеллекта

Чернышенко призвал не демонизировать риски от искусственного интеллекта - РИА Новости, 26.10.2021

Чернышенко призвал не демонизировать риски от искусственного интеллекта

Современный мир неотделим от искусственного интеллекта, и я бы не демонизировал появляющиеся риски, государство и общество должны заняться их минимизацией,... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T11:11

2021-10-26T11:11

2021-10-26T12:37

технологии

россия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Современный мир неотделим от искусственного интеллекта, и я бы не демонизировал появляющиеся риски, государство и общество должны заняться их минимизацией, заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко."Современный мир неотделим от искусственного интеллекта, это цивилизационный проект, мы видим везде участие искусственного интеллекта, при этом отмечаются некоторые риски, но я бы их не демонизировал… вопрос, как государство и участники самого искусственного интеллекта будут заниматься их минимизацией", - сказал Чернышенко в ходе международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия".Так, вице-премьер подчеркнул, что главная задача для государства сегодня - сделать технологию полностью надёжной и подконтрольной. Причём Чернышенко отметил, что в России отмечается достаточно высокий уровень доверия к искусственному интеллекту на фоне окончания четвёртой технологической революции."Если права граждан защищены, то искусственный интеллект будет скорее во благо и мы понимаем из предыдущих технологических революций. Сейчас у нас завершается четвёртая, сталкивались с определенными вызовами, но человечество все равно находило способ преодоления тех возможных угроз, которые возникают", - заключил Чернышенко.

https://radiosputnik.ria.ru/20211022/nato-1755844004.html

россия

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технологии, россия