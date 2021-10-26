https://ria.ru/20211026/inovatsii-1756361419.html
Патриарх Кирилл рассказал об инновациях в РПЦ
Патриарх Кирилл рассказал об инновациях в РПЦ - РИА Новости, 26.10.2021
Патриарх Кирилл рассказал об инновациях в РПЦ
Церковь использует электронные технологии "для проповеди слова Божия", создает мобильные приложения миссионерской направленности, активно развивается сообщество РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T17:58
2021-10-26T17:58
2021-10-26T17:58
религия
московский патриархат
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Церковь использует электронные технологии "для проповеди слова Божия", создает мобильные приложения миссионерской направленности, активно развивается сообщество священников-блогеров, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Церковь всегда охотно использовала новые технологии в области книгопечатания или архитектуры, и сегодня использует электронные технологии для проповеди слова Божия, активнейшим образом развивается сообщество священников-блогеров, создаются и мобильные приложения миссионерской направленности", - рассказал патриарх Кирилл в интервью Forbes France, текст которого на русском языке поступил во вторник в РИА Новости из Московского патриархата.Патриарх отметил, что виртуальные богослужения могут иметь место только в исключительной ситуации, например, в условиях карантина в пандемию. Как только карантин был снят, люди вернулись в храмы."Для нас "виртуальная церковь" – это суррогат, который не может вместить всей полноты человеческого и богообщения, как не может вкусовая добавка заменить подлинный вкус продукта. <...> В самое тяжелое время пандемии, когда храмы нашей Церкви были закрыты, мы проводили трансляции богослужений, чтобы дать людям возможность молиться хотя бы у экранов своих компьютеров и телевизоров. Но такое положение было ненормальным и вызванным той исключительной ситуацией, в которой мы оказались", - подчеркнул патриарх.
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московский патриархат
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Церковь использует электронные технологии "для проповеди слова Божия", создает мобильные приложения миссионерской направленности, активно развивается сообщество священников-блогеров, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Церковь всегда охотно использовала новые технологии в области книгопечатания или архитектуры, и сегодня использует электронные технологии для проповеди слова Божия, активнейшим образом развивается сообщество священников-блогеров, создаются и мобильные приложения миссионерской направленности", - рассказал патриарх Кирилл в интервью Forbes France
, текст которого на русском языке поступил во вторник в РИА Новости из Московского патриархата
.
Патриарх отметил, что виртуальные богослужения могут иметь место только в исключительной ситуации, например, в условиях карантина в пандемию. Как только карантин был снят, люди вернулись в храмы.
"Для нас "виртуальная церковь" – это суррогат, который не может вместить всей полноты человеческого и богообщения, как не может вкусовая добавка заменить подлинный вкус продукта. <...> В самое тяжелое время пандемии, когда храмы нашей Церкви были закрыты, мы проводили трансляции богослужений, чтобы дать людям возможность молиться хотя бы у экранов своих компьютеров и телевизоров. Но такое положение было ненормальным и вызванным той исключительной ситуацией, в которой мы оказались", - подчеркнул патриарх.