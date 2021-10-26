https://ria.ru/20211026/ingushetiya-1756289859.html

Власти Ингушетии полностью обеспечат лесные хозяйства новой техникой

Власти Ингушетии полностью обеспечат лесные хозяйства новой техникой - РИА Новости, 26.10.2021

Власти Ингушетии полностью обеспечат лесные хозяйства новой техникой

Власти Ингушетии намерены до конца 2021 года полностью укомплектовать новой техникой лесные хозяйства республики, что позволит почти наполовину снизить ущерб от РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T13:13

2021-10-26T13:13

2021-10-26T13:13

республика ингушетия

общество

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

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НАЛЬЧИК, 26 окт – РИА Новости. Власти Ингушетии намерены до конца 2021 года полностью укомплектовать новой техникой лесные хозяйства республики, что позволит почти наполовину снизить ущерб от лесных пожаров и повысить эффективность работы по восстановлению лесов, сообщает пресс-служба главы региона."До конца 2021 года новая лесопожарная техника поступит в подведомственные организации минприроды Ингушетии. Это уже четвертая поставка в текущем году. Техника будет использоваться при проведении мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, а также при подготовке к пожароопасному сезону и во время тушения пожаров", - говорится в сообщении.Отмечается, что техника приобретается в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", она позволит сотрудникам лесного хозяйства оперативно реагировать на пожароопасные ситуации и снизить ущерб от лесных пожаров почти на 50%."Благодаря поддержке федерального центра в Ингушетию ежегодно поступают партии новой специализированной техники, которая позволяет снизить риски возникновения и распространения лесных пожаров, и таким образом минимизировать ущерб от них", - заметил глава региона Махмуд-Али Калиматов.По данным регионального минприроды, в Ингушетии лесовосстановительные работы в 2021 году уже полностью завершены, общая площадь восстановленных лесов в республике составила около 30 гектаров.

https://ria.ru/20211006/shkoly-1753315452.html

https://ria.ru/20210930/ingushetiya-1752560663.html

республика ингушетия

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общество, республика ингушетия, махмуд-али калиматов