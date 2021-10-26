Власти Ингушетии полностью обеспечат лесные хозяйства новой техникой
Власти Ингушетии полностью обеспечат лесные хозяйства новой техникой до конца 2021 года
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкЗдание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас
НАЛЬЧИК, 26 окт – РИА Новости. Власти Ингушетии намерены до конца 2021 года полностью укомплектовать новой техникой лесные хозяйства республики, что позволит почти наполовину снизить ущерб от лесных пожаров и повысить эффективность работы по восстановлению лесов, сообщает пресс-служба главы региона.
"До конца 2021 года новая лесопожарная техника поступит в подведомственные организации минприроды Ингушетии. Это уже четвертая поставка в текущем году. Техника будет использоваться при проведении мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, а также при подготовке к пожароопасному сезону и во время тушения пожаров", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что техника приобретается в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", она позволит сотрудникам лесного хозяйства оперативно реагировать на пожароопасные ситуации и снизить ущерб от лесных пожаров почти на 50%.
"Благодаря поддержке федерального центра в Ингушетию ежегодно поступают партии новой специализированной техники, которая позволяет снизить риски возникновения и распространения лесных пожаров, и таким образом минимизировать ущерб от них", - заметил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
По данным регионального минприроды, в Ингушетии лесовосстановительные работы в 2021 году уже полностью завершены, общая площадь восстановленных лесов в республике составила около 30 гектаров.