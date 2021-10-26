Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Ингушетия
Республика Ингушетия
https://ria.ru/20211026/ingushetiya-1756289859.html
Власти Ингушетии полностью обеспечат лесные хозяйства новой техникой
Власти Ингушетии полностью обеспечат лесные хозяйства новой техникой - РИА Новости, 26.10.2021
Власти Ингушетии полностью обеспечат лесные хозяйства новой техникой
Власти Ингушетии намерены до конца 2021 года полностью укомплектовать новой техникой лесные хозяйства республики, что позволит почти наполовину снизить ущерб от РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T13:13
2021-10-26T13:13
республика ингушетия
общество
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152939/51/1529395187_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_e07f38cc7c0c8cd39ad6567b650b4ee6.jpg
НАЛЬЧИК, 26 окт – РИА Новости. Власти Ингушетии намерены до конца 2021 года полностью укомплектовать новой техникой лесные хозяйства республики, что позволит почти наполовину снизить ущерб от лесных пожаров и повысить эффективность работы по восстановлению лесов, сообщает пресс-служба главы региона."До конца 2021 года новая лесопожарная техника поступит в подведомственные организации минприроды Ингушетии. Это уже четвертая поставка в текущем году. Техника будет использоваться при проведении мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, а также при подготовке к пожароопасному сезону и во время тушения пожаров", - говорится в сообщении.Отмечается, что техника приобретается в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", она позволит сотрудникам лесного хозяйства оперативно реагировать на пожароопасные ситуации и снизить ущерб от лесных пожаров почти на 50%."Благодаря поддержке федерального центра в Ингушетию ежегодно поступают партии новой специализированной техники, которая позволяет снизить риски возникновения и распространения лесных пожаров, и таким образом минимизировать ущерб от них", - заметил глава региона Махмуд-Али Калиматов.По данным регионального минприроды, в Ингушетии лесовосстановительные работы в 2021 году уже полностью завершены, общая площадь восстановленных лесов в республике составила около 30 гектаров.
https://ria.ru/20211006/shkoly-1753315452.html
https://ria.ru/20210930/ingushetiya-1752560663.html
республика ингушетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152939/51/1529395187_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_1c84b104aed186e4d24d76744ccbc1c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, республика ингушетия, махмуд-али калиматов
13:13 26.10.2021
 
Власти Ингушетии полностью обеспечат лесные хозяйства новой техникой

Власти Ингушетии полностью обеспечат лесные хозяйства новой техникой до конца 2021 года

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкЗдание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас
Здание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 26 окт – РИА Новости. Власти Ингушетии намерены до конца 2021 года полностью укомплектовать новой техникой лесные хозяйства республики, что позволит почти наполовину снизить ущерб от лесных пожаров и повысить эффективность работы по восстановлению лесов, сообщает пресс-служба главы региона.
"До конца 2021 года новая лесопожарная техника поступит в подведомственные организации минприроды Ингушетии. Это уже четвертая поставка в текущем году. Техника будет использоваться при проведении мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, а также при подготовке к пожароопасному сезону и во время тушения пожаров", - говорится в сообщении.
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 12:53Республика Ингушетия
В Ингушетии введут в эксплуатацию 14 школ
Отмечается, что техника приобретается в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", она позволит сотрудникам лесного хозяйства оперативно реагировать на пожароопасные ситуации и снизить ущерб от лесных пожаров почти на 50%.
"Благодаря поддержке федерального центра в Ингушетию ежегодно поступают партии новой специализированной техники, которая позволяет снизить риски возникновения и распространения лесных пожаров, и таким образом минимизировать ущерб от них", - заметил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
По данным регионального минприроды, в Ингушетии лесовосстановительные работы в 2021 году уже полностью завершены, общая площадь восстановленных лесов в республике составила около 30 гектаров.
ВРИО главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
30 сентября, 19:20Республика Ингушетия
Глава Ингушетии потребовал повысить качество строительства соцобъектов
 
Республика ИнгушетияОбществоРеспублика ИнгушетияМахмуд-Али Калиматов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Байден обрушился с критикой на Трампа
04:20Популярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердца
04:09Эксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоин
04:09Россиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годом
04:04Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель
03:40В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента
03:30Экс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в город
03:26Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса
03:21Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19
03:18Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских карт
03:15Россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почек
03:05Глава РНКБ рассказал, где хранить сбережения
03:05Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину
02:46На Камчатке расчеты С-400 провели тактические учения
02:35Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурму
02:24СМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту
02:24Украинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в Донбассе
02:18В Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золота
02:08Медик назвала уникальные свойства дрожжей
Лента новостейМолния
Байден обрушился с критикой на ТрампаПопулярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердцаЭксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоинРоссиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годомЭкс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с МеркельВ Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президентаЭкс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в городАнджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть ТаносаГинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских картРоссиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почекГлава РНКБ рассказал, где хранить сбереженияГлаву Союза украинцев Португалии возмутил памятник ГагаринуНа Камчатке расчеты С-400 провели тактические ученияГоссекретарь США поговорил с освобожденным премьером СуданаНутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурмуСМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защитуУкраинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в ДонбассеВ Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золотаМедик назвала уникальные свойства дрожжей