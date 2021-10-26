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Британии грозит дефицит индейки на Рождество
Британии грозит дефицит индейки на Рождество - РИА Новости, 26.10.2021
Британии грозит дефицит индейки на Рождество
Великобритания может столкнуться с дефицитом индейки на Рождество в связи с нехваткой работников в отрасли, заявил председатель Британского союза птицеводства... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T19:13
2021-10-26T19:13
в мире
великобритания
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ЛОНДОН, 26 окт - РИА Новости. Великобритания может столкнуться с дефицитом индейки на Рождество в связи с нехваткой работников в отрасли, заявил председатель Британского союза птицеводства Грэм Дир на заседании профильного комитета британского парламента."Мы сделаем все для того, чтобы обеспечить нормальное Рождество, но дефицит вполне вероятен", - сказал он.Глава Британского союза птицеводства напомнил, что правительство одобрило выдачу временных виз для иностранных работников, но эта схема действует до 31 декабря. "Но дело в том, что птица нужна не только на Рождество, а каждый день недели", - отметил Дир. По его мнению, решению проблемы способствовало бы продление срока временных виз с шести недель до двух лет.В свою очередь, советник Национальной ассоциации свиноводства Чарли Дьюрист указал на аналогичную проблему в своем секторе. По его словам, нехватка рабочей силы приводит к все большему скоплению животных на фермах. "Сейчас у нас более 150 тысяч свиней на фермах, многие из которых подошли к пределу вместимости", - сказал он.По оценке Британской ассоциации производителей мяса (BMPA), стране не хватает 10 тысяч мясников, а для того, чтобы подготовить и нанять на работу полностью квалифицированного мясника, требуется 18 месяцев.Великобритания столкнулась с дефицитом рабочей силы на фоне пандемии коронавируса и оттока населения из-за Brexit. Согласно докладу, подготовленному организациями продовольственной отрасли Британии, средняя доля вакантных должностей составляет 13%, а общее число вакансий может превышать 500 тысяч (всего в отрасли заняты 4,1 миллиона человек).Представители торговой отрасли Великобритании призывали правительство организовать саммит для решения проблемы с поставками продовольствия, вызванного нехваткой рабочей силы. Как заявлял глава отдела торговой политики Британских торговых палат Уильям Бейн, структурные проблемы так существенны, что риски для цепочек поставок будут нарастать с приближением Рождества.Ранее крупнейшие продовольственные ассоциации Великобритании обратились к британским властям с просьбой ввести 12-месячную визу для восстановления после COVID-19. Однако, как сообщали РИА Новости в британском министерстве внутренних дел, власти не намерены вводить такую визу. При этом правительство Великобритании одобрило выдачу 800 краткосрочных виз мясникам и 5,5 тысячи виз работникам птицеферм.
https://ria.ru/20210901/produkty-1748055161.html
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в мире, великобритания
19:13 26.10.2021
 
Британии грозит дефицит индейки на Рождество

Британский отраслевой союз предупредил о риске дефицита индейки на Рождество

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИндюшка
Индюшка - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛОНДОН, 26 окт - РИА Новости. Великобритания может столкнуться с дефицитом индейки на Рождество в связи с нехваткой работников в отрасли, заявил председатель Британского союза птицеводства Грэм Дир на заседании профильного комитета британского парламента.
"Мы сделаем все для того, чтобы обеспечить нормальное Рождество, но дефицит вполне вероятен", - сказал он.
Глава Британского союза птицеводства напомнил, что правительство одобрило выдачу временных виз для иностранных работников, но эта схема действует до 31 декабря. "Но дело в том, что птица нужна не только на Рождество, а каждый день недели", - отметил Дир. По его мнению, решению проблемы способствовало бы продление срока временных виз с шести недель до двух лет.
В свою очередь, советник Национальной ассоциации свиноводства Чарли Дьюрист указал на аналогичную проблему в своем секторе. По его словам, нехватка рабочей силы приводит к все большему скоплению животных на фермах. "Сейчас у нас более 150 тысяч свиней на фермах, многие из которых подошли к пределу вместимости", - сказал он.
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По оценке Британской ассоциации производителей мяса (BMPA), стране не хватает 10 тысяч мясников, а для того, чтобы подготовить и нанять на работу полностью квалифицированного мясника, требуется 18 месяцев.
Великобритания столкнулась с дефицитом рабочей силы на фоне пандемии коронавируса и оттока населения из-за Brexit. Согласно докладу, подготовленному организациями продовольственной отрасли Британии, средняя доля вакантных должностей составляет 13%, а общее число вакансий может превышать 500 тысяч (всего в отрасли заняты 4,1 миллиона человек).
Представители торговой отрасли Великобритании призывали правительство организовать саммит для решения проблемы с поставками продовольствия, вызванного нехваткой рабочей силы. Как заявлял глава отдела торговой политики Британских торговых палат Уильям Бейн, структурные проблемы так существенны, что риски для цепочек поставок будут нарастать с приближением Рождества.
Ранее крупнейшие продовольственные ассоциации Великобритании обратились к британским властям с просьбой ввести 12-месячную визу для восстановления после COVID-19. Однако, как сообщали РИА Новости в британском министерстве внутренних дел, власти не намерены вводить такую визу. При этом правительство Великобритании одобрило выдачу 800 краткосрочных виз мясникам и 5,5 тысячи виз работникам птицеферм.
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