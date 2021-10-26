https://ria.ru/20211026/gripp-1756312101.html
В России свыше 32 миллионов человек вакцинировались от гриппа
В России свыше 32 миллионов человек вакцинировались от гриппа - РИА Новости, 26.10.2021
В России свыше 32 миллионов человек вакцинировались от гриппа
От гриппа в России вакцинировались свыше 32 миллионов человек, среди них – более 9 миллионов детей, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:34
2021-10-26T14:34
2021-10-26T15:03
общество
грипп
вакцинация
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753153085_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6888d8ed06cdd479bff2d7778b3d760c.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. От гриппа в России вакцинировались свыше 32 миллионов человек, среди них – более 9 миллионов детей, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Вакцинация от гриппа идет во всех регионах, уже привито более 32,6 миллиона человек, в том числе более 9 миллионов детей. В настоящее время в субъекты поставлено почти 45 миллионов доз вакцины. Вакцины достаточно", - сказал Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753153085_115:0:1075:720_1920x0_80_0_0_80cb1b5db77de8754124dc54d905a8d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, грипп, вакцинация, здоровье - общество, михаил мурашко, россия
14:34 26.10.2021 (обновлено: 15:03 26.10.2021)
В России свыше 32 миллионов человек вакцинировались от гриппа
Мурашко: свыше 32 миллионов россиян вакцинировались от гриппа