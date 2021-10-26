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В России свыше 32 миллионов человек вакцинировались от гриппа

В России свыше 32 миллионов человек вакцинировались от гриппа - РИА Новости, 26.10.2021

В России свыше 32 миллионов человек вакцинировались от гриппа

От гриппа в России вакцинировались свыше 32 миллионов человек, среди них – более 9 миллионов детей, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:34

2021-10-26T14:34

2021-10-26T15:03

общество

грипп

вакцинация

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. От гриппа в России вакцинировались свыше 32 миллионов человек, среди них – более 9 миллионов детей, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Вакцинация от гриппа идет во всех регионах, уже привито более 32,6 миллиона человек, в том числе более 9 миллионов детей. В настоящее время в субъекты поставлено почти 45 миллионов доз вакцины. Вакцины достаточно", - сказал Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

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2021

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общество, грипп, вакцинация, здоровье - общество, михаил мурашко, россия