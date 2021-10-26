https://ria.ru/20211026/gosduma-1756298125.html

Госдума ратифицировала соглашение стран СНГ о персональных данных

Госдума ратифицировала соглашение стран СНГ о персональных данных - РИА Новости, 26.10.2021

Госдума ратифицировала соглашение стран СНГ о персональных данных

Госдума на пленарном заседании во вторник ратифицировала внесенное президентом РФ Владимиром Путиным соглашение стран СНГ о взаимной правовой помощи по... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T13:45

2021-10-26T13:45

2021-10-26T13:45

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник ратифицировала внесенное президентом РФ Владимиром Путиным соглашение стран СНГ о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными.Соглашение о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными было подписано в Москве 18 декабря 2020 года.Предметом запроса об оказании правовой помощи являются данные о наличии (отсутствии) гражданства, о наличии документов, дающих право на постоянное (временное) пребывание или проживание на территориях стран СНГ, о постановке на миграционный учет или регистрации по месту жительства (пребывания) граждан этих государств, граждан третьих стран и лиц без гражданства. Также предполагается обмен информацией об обязательствах имущественного характера граждан, о привлечении их к уголовной или административной ответственности и другим вопросам. -0-

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